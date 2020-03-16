Сербия ввела ЧП: Китай помогает, Европа – нет

16.03.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич вечером в воскресенье 15 марта в прямом эфире объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением вируса COVID-19. Глава государства сказал, что страна вступила в битву с «невидимым и очень опасным врагом». Вучич попросил граждан проявить дисциплинированность и солидарность.

«С такой страшной угрозой Европа столкнулась впервые с момента Второй мировой войны. Эта война особенно опасна для наших стариков, родителей, дедов – тех, кто построил нашу страну. И мы должны ради них эту войну выиграть», – сказал Вучич.

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Он особенно призвал лиц пенсионного возраста воздержаться от выходов из дома, сократить любое общение, в том числе, не забирать к себе внуков. Все необходимое для их жизни должны будут предоставлять младшие члены семьи, а в случае, если пожилые люди не имеют таковых – специалисты социальных служб.

В рамках ЧП все границы Сербии будут закрыты для любых иностранцев, кроме тех, кто имеет вид на жительство или гражданство, а также врачей из Китая – они должны будут прибыть в Сербию для помощи коллегам.

Для граждан, прибывших из стран с очагами заболевания, в первую очередь из Италии и Испании, карантин будет составлять 28 дней. Для тех, кто контактировал с заболевшими – 14 дней. Наказание за нарушение карантина – заключение сроком на три года. Больницы при этом будут охраняться сотрудниками полиции и армией.

Все учебные заведения – от детских садов до университетов – закрываются на неопределенное время, возможно, вплоть до окончания учебного года. То же относится и к заведениям общепита, спортивным клубам, секциям, культурным и увеселительным заведениям. Сложно себе представить, но в Белграде пока невозможно будет выпить чашку кофе… выходить гражданам можно будет в основном в аптеку и продовольственный магазин.

Ночные рейсы общественного транспорта будут отменены, количество дневных уменьшится. В связи с этим глава государства призвал организации и компании по возможности перевести сотрудников на удаленную работу, отменять совещания и встречи.

Президент Вучич заявил, что он обратился за помощью к верному другу и «брату» – генсеку Китая Си Цзиньпину, с просьбой предоставить медицинский персонал для поддержки сербским коллегам. Кроме того, у партнеров с Востока было закуплено 5 млн медицинских масок и дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, которых на данный момент в стране есть всего 100. При этом лидер Сербии жёстко «прошелся» по западным коллегам из ЕС, которые блокируют продажу лекарственных средств балканской стране.

«К сожалению, история о европейской солидарности осталась всего лишь сказкой на бумаге», – с горечью заметил Вучич.

На данный момент в Сербии официально зарегистрировано около 50 случаев заболевания коронавирусом. По словам Вучича, «99% из них привезли его из Милана». Двое больных подключены к аппарату ИВЛ, у остальных состояние удовлетворительное. Летальных случаев пока не зарегистрировано. Однако ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.

При этом, в столице страны еще за несколько дней до обращения президента к общественности начался шопинг –бум: люди принялись скупать товары первой необходимости, запасаться мукой, туалетной бумагой, крупами… Несмотря на то, что в торговых сетях нет нехватки товаров, ряд полок в магазинах пуст. Пресс-секретарь крупнейшего ритэйла в стране подчеркнул, что причина кроется в том, что сотрудники банально не успевают выкладывать товары, а на складах всего достаточно.

Вучич высказался по данному вопросу отдельно, подчеркнув, что «муки в стране достаточно». Ее даже хотели экспортировать, однако глава государства на это разрешения не дал. Голода и инфляции не будет – за последней будет следить особая комиссия, и тех бизнесменов, что захотят нажиться на горе, будут наказывать.

Как же пока сказалось нападение «врага» – вируса COVID-19 – на жизнь балканской страны?

Пожалуй, кроме некоторой напряженности в магазинах и полупустых торговых центров, особых изменений в жизни столицы до введения ЧП не наблюдалось. Общественный транспорт ходил исправно, людей в медицинских масках практически не было. Но, конечно, все может еще измениться.