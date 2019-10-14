Сербия выполнила важнейшее транзитное обязательство перед Россией

14.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сербский участок газопровода «Турецкий поток» будет закончен до конца года.

Об этом сегодня на встрече со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогая Валентина Ивановна, мы всё закончим, как мы вам обещали, — до конца года», – сказал Вучич.

Валентина Матвиенко отметила, что благодаря строительству «Турецкого потока» характер двухстороннего сотрудничества Росии и Сербии в экономической сфере стал иным.

«Мы участвуем в реализации крупных проектов. Это экономически очень выгодно для Сербии. Это позволит наращивать поставки газа в Сербию, потребности которой в связи с экономическим развитием страны растут», – отметила Матвиенко.

Напомним, проект “Турецкий поток” предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.