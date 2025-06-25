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Представители Сербии на Комитете министров Совета Европы проголосовали против учреждения так называемого «Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины».

При этом «за» проголосовали 40 стран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербию, выступившую против создания антироссийского трибунала по лекалам антисербского Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ), поддержали Венгрия и Турция. При этом закавказские страны – Грузия, Армения и Азербайджан от голосования воздержались.

RT Balkan сообщил, что лидер Киевского режима Владимир Зеленский приедет в Страсбург для подписания генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе соглашении о создании этого трибунала. Международный уголовный трибунал в Гааге уже выдал ордера на арест российских чиновников за «преступления на Украине» и «украинских детей».

Эта опорочившая себя предельной предвзятостью институция выдала ордер на арест президента России Владимира Путина, обвиняемого в якобы военных преступлениях на Украине. В обвинительном заключении указывается, что Путин «виновен в несанкционированных перемещениях и депортациях детей с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации», которые «происходили после 24 февраля 2022 года».

В свою очередь российская сторона неоднократно предоставляла доказательства того, что в случае с вышеупомянутыми «депортациями» и «перемещениями» речь шла об эвакуации несовершеннолетних из зоны боевых действий. Но, как показывает тональность учредителей, Трибунал создаётся не с намерением установить истину и наказать виновных, а обвинить Россию и закрепить позиции Запада в украинском конфликте, как это уже было в конфликте югославском при учреждении МТБЮ.

Поэтому позиция Сербии, ранее пострадавшей от подобной предвзятости, понятна и объяснима, но существенная разница в статусе обоих трибуналов состоит в том, что западные «партнёры» и представители ельцинской Москвы вынудили в своё время Белград признать полномочия Гаагского судилища, в то время как Москва изначально заявила, что подобных судов признавать не станет.