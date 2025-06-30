Сербия заговорила о возобновлении военных учений с Россией

Олег Кравцов.  
30.06.2025 11:29
  (Мск) , Москва
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


Белград готов расширять сотрудничество с Россией, в том числе и в военной сфере.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сербский премьер-министр Джуро Мацут.

Белград готов расширять сотрудничество с Россией, в том числе и в военной сфере. Об...

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«Мы должны рассмотреть использование платежной системы «Мир», но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», – сказал премьер в интервью «Известиям».

У него поинтересовались, готова ли Сербия возобновить проведение совместных с Россией военных учений, как это было до 2022 года.

«Решение о продолжении совместных военных учений остается за Советом национальной безопасности, но лично я не вижу препятствий для этого после окончания конфликта на Украине», – ответил глава сербского правительства.

Был затронут и скандал с поставками сербского оружия на Украину через третьи страны.

«Как вы знаете, по предложению президента Вучича было принято решение о том, что в будущем любой экспорт оружия и военной техники, произведенных на заводах Сербии, будет возможен исключительно с одобрения Совета национальной безопасности.

Я должен подчеркнуть, что до тех пор, пока я вхожу в состав этого важного органа, я никогда не буду голосовать за продажу оружия Украине или любой другой стране, откуда оно могло бы быть передано Украине. Сербы и русские — братские народы, которые никто не может разделить. Как премьер-министр я буду только укреплять эти отношения», – резюмировал Мацут.

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