Сербия заговорила о возобновлении военных учений с Россией
Белград готов расширять сотрудничество с Россией, в том числе и в военной сфере.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сербский премьер-министр Джуро Мацут.
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«Мы должны рассмотреть использование платежной системы «Мир», но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», – сказал премьер в интервью «Известиям».
У него поинтересовались, готова ли Сербия возобновить проведение совместных с Россией военных учений, как это было до 2022 года.
«Решение о продолжении совместных военных учений остается за Советом национальной безопасности, но лично я не вижу препятствий для этого после окончания конфликта на Украине», – ответил глава сербского правительства.
Был затронут и скандал с поставками сербского оружия на Украину через третьи страны.
«Как вы знаете, по предложению президента Вучича было принято решение о том, что в будущем любой экспорт оружия и военной техники, произведенных на заводах Сербии, будет возможен исключительно с одобрения Совета национальной безопасности.
Я должен подчеркнуть, что до тех пор, пока я вхожу в состав этого важного органа, я никогда не буду голосовать за продажу оружия Украине или любой другой стране, откуда оно могло бы быть передано Украине. Сербы и русские — братские народы, которые никто не может разделить. Как премьер-министр я буду только укреплять эти отношения», – резюмировал Мацут.
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