Сербия закупает оружие, чтобы не вступать в НАТО

13.06.2019, Москва, Елена Острякова

Военно-техническая помощь со стороны России является залогом того, что Сербия сохранит свой внеблоковый статус.

Об этом в интервью youtube-каналу журнала «Международная жизнь» заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

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«После 1999 года у Сербии не было военной авиации. Благодаря Путину и Лукашенко у нас сегодня 14 МИГ-29, и мы теперь являемся региональной силой. Мы закупаем много средств у России. Помощь в обучении для нас имеет огромное значение. У России есть свои интересы, но когда речь идет о Сербии, она отстаивает наши интересы. Мы это очень ценим. Пока Александр Вучич является президентом, а я министром обороны, Сербия никогда не будет участвовать в антироссийских акциях санкциях и не войдет в НАТО», – сказал Вулин.

Он напомнил, что Александр Вучич единственный руководитель Европы, который отказался вводить санкции против России.

«Большие игроки рассматривают это как непослушание. Все наши соседи уже вступили в НАТО. Но мы выбираем военный нейтралитет и уважение к нашим друзьям. Хотя Черногорию уважали в РФ, она стала членом НАТО. А Сербия этого не сделала и никогда этого не сделает. Нас часто критикуют из-за того, что мы много вооружений покупаем. Мы военно нейтральны, но если дойдет до столкновения, а на Балканах всегда есть для этого почва, мы окажемся одни, нам никто не сможет помочь. Мы верим в помощь России и Китая, но они далеко», – подчеркнул министр.