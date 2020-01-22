Сербия значительно опередила Хорватию в американском рейтинге

22.01.2020, Москва, Елена Острякова

Сербия поднялась с 52-го на 44-е место в рейтинге 80 наиболее сильных и влиятельных стран мира, созданном на основе опроса 21 000 человек американской медиакомпанией US News and World Report.

Об этом сообщает b92, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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«Маленькая страна в центре юго-восточной Европы с богатой военной традицией еще со времен средних веков. Современная Сербия отражает противоречия современной Европы – культурно богатая, экономически развитая, но по-прежнему остающаяся под влиянием региональной конкуренции и этнических устремлений», – пишет US News and World Report.

У Сербии лучшая позиция среди других балканских стран. Кроме нее, в рейтинг вошла Хорватия, которая заняла 75-е место и Словения – 73-е место.