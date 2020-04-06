Сербию хотят втянуть в антироссийский союз «Триморье»

06.04.2020, Москва, Елена Острякова

Директор Центра евроатлантических исследований в Белграде Елена Милич предлагает Западу втянуть Сербию в антироссийский союз стран Восточной Европы «Триморье», чтобы предотвратить ее сближение с Россией и Китаем.

Об этом она написала в американском издании The Diplomat, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты могут использовать ресурсы своей недавно созданной корпорации по финансированию развития, спонсируя проекты в Сербии, которые являются как коммерчески жизнеспособными, так и стратегически ценными, особенно в области критической инфраструктуры. Это можно также сделать, связав Сербию и Западные Балканы с инициативой трех морей», – написала Милич.

Еще один путь увода Сербии из «плохой компании» она видит в активном участии США и ЕС в разрешении косовской проблемы.

«Решение проблемы Косово находится в руках Европы и Соединенных Штатов. Белград это хорошо понимает. Сербия не стремится заменить Запад в качестве своего основного партнера, и, несмотря на нынешнюю риторику и публичные выражения благодарности, никакая китайская помощь в борьбе с коронавирусом не изменит этого. Если Соединенные Штаты и Европа действительно обеспокоены китайским влиянием в Сербии, они могут вытеснить Китай, помогая Белграду и Приштине достичь компромисса», – уверяет Милич.

Аргументирует она тем, что 65% от общего объема торговли Сербии приходится на ЕС, а ее торговый оборот с Китаем лишь немногим превышает оборот с Боснией и Герцеговиной. Кроме того, 80% военных учений Сербия пока проводит с НАТО, несмотря на военные контакты с Россией и Китаем.

В «Триморье», которое является опорой США в ЕС, входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, а также Хорватия, Австрия, Словения, Болгария и Румыния. Территория стран-участниц имеет выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям. Официальной целью объединения вляется «налаживание регионального диалога по различным вопросам, затрагивающим государства-члены».