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19.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал
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«Сербию никогда не примут в ЕС» – Вучич

Президент Сербии Александр Вучич считает, что его страна не станет членом Евросоюза, даже если...

Президент Сербии Александр Вучич считает, что его страна не станет членом Евросоюза, даже если выполнит все условия для вступления.

Об этом сербский президент рассказал в эфире чешского радио Plus, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вучича, Сербии еще много предстоит сделать в законодательном плане для соответствия европейским стандартам, но Евросоюз все равно не примет страну в качестве полноправного члена.

«Сербия не признает независимость Косово, в то время как 22 из 27 государств-членов ЕС уже признали, – отметил Вучич. – Но я открыто заявил Брюсселю, что у Сербии есть свои интересы, которые она должна защищать. Мы не можем выстрелить себе в ногу, имея поддержку нашей территориальной целостности от России и Китая. И почему после этого мы должны выступать против них?».

Сербский президент добавил, что хорошие отношения с Китаем, Россией и даже Турцией помогли Сербии решить множество проблем за последние 15 месяцев.

«Зачем нам делать то, что не в интересах нашей страны? И если некоторые страны ЕС будут протестовать против того факта, что мы сотрудничаем с Китаем, даже если их торговый баланс с Китаем в тысячу раз больше, чем наш, это будет лицемерием», – заключил Вучич.

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