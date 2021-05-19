«Сербию никогда не примут в ЕС» – Вучич

19.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич считает, что его страна не станет членом Евросоюза, даже если выполнит все условия для вступления.

Об этом сербский президент рассказал в эфире чешского радио Plus, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Вучича, Сербии еще много предстоит сделать в законодательном плане для соответствия европейским стандартам, но Евросоюз все равно не примет страну в качестве полноправного члена.

«Сербия не признает независимость Косово, в то время как 22 из 27 государств-членов ЕС уже признали, – отметил Вучич. – Но я открыто заявил Брюсселю, что у Сербии есть свои интересы, которые она должна защищать. Мы не можем выстрелить себе в ногу, имея поддержку нашей территориальной целостности от России и Китая. И почему после этого мы должны выступать против них?».

Сербский президент добавил, что хорошие отношения с Китаем, Россией и даже Турцией помогли Сербии решить множество проблем за последние 15 месяцев.

«Зачем нам делать то, что не в интересах нашей страны? И если некоторые страны ЕС будут протестовать против того факта, что мы сотрудничаем с Китаем, даже если их торговый баланс с Китаем в тысячу раз больше, чем наш, это будет лицемерием», – заключил Вучич.