Сербию обвиняют в ударе по самолёту НАТО над Черным морем

25.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Прозападный болгарский журналист и писатель Григор Лилов обнаружил «сербский след» в крушении самолета МиГ-29 ВВС Болгарии, которое произошло в начале июня, во время учений НАТО над Черным морем.

Не имея никаких фактов, в качестве основного аргумента Лилов выбрал крепкие российско-сербские взаимоотношения. Болгарский литератор предположил, что в день крушения самолета, возможно, произошел инцидент с участием сербских военных, которые с 7 июня также принимают участие в совместных с болгарскими коллегами учениях на территории этой страны.

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«Военные учения сербской армии в Болгарии, на полигоне недалеко от города Шабла, и вероятность того, что наш МиГ могла сбить ракета С-125 «Нева», запущенная сербами, должны были стать темой оживленной политической дискуссии, особенно перед парламентскими выборами. Но такого обсуждения не было. Все партии, СМИ, комментаторы молчат, – посетовал Лилов. – Тем, кто называет себя «патриотами» и переживает насчет российско-сербских отношений, я говорю: Сербия – второй главный геополитический противник Болгарии. Сербское оружие уже сосредоточено вдоль наших границ… проходят учения на нашем полигоне с нашей армией, еще и для того, чтобы научиться, как легче нас победить».

Автор также выразил обеспокоенность тем, что Болгария позволяет использовать свое воздушное пространство для поставок российского оружия в Сербию, несмотря на эмбарго, введенное против России.

Министерство обороны Сербии уже отреагировало на прозвучавшие обвиения.

«Военнослужащие ВВС и ПВО Сербии не проводили действий против ракетных подразделений ПВО Болгарии в день крушения болгарского МиГ-29, а также против действий авиации Болгарии на полигоне «Шабла», а потому никак не могут быть связаны с крушением болгарского военного самолета МиГ-29», – заверили в Белграде.

В свою очередь лидер пророссийской болгарской партии «Атака» Волен Сидеров предположил, что МиГ-29 ВВС Болгарии мог стать мишенью для проводящих учения боевых самолетов НАТО.

«Имеется ли что-то правдивое в информации, поступающей из военных кругов, что разбившийся истребитель не был использован в качестве мишени? «Атака» требует немедленного прекращения учений НАТО на нашей территории и закрытия американских военных баз», – написал Сидеров на своей странице в фейсбук.