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Диалог между Белградом и Приштиной не увенчается успехом, пока в Евросоюзе есть пять стран, не признающих Косово в качестве независимого государства.

Об этом заявил преподаватель Университета Джона Хопкинса Эдвард Джозеф в комментарии для портала «Геопост».

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«Пока они не признают Косово, Сербия не обязана признавать Косово», — сказал Джозеф.

При этом он параллельно обвинил президента Сербии Александра Вучича в том, что тот является союзником президента России Владимира Путина.

По мнению Джозефа, инициатива «Открытые Балканы» — это еще одна, как он заявил, «иллюзия, которая придает легитимность Вучичу, но ничего не меняет в его политике.

В свою очередь, сербский политолог Джордже Вукадинович считает, что Сербия не должна мириться с давлением и шантажом с целью введения санкций против России, поскольку это поставит под угрозу ее собственные экономические интересы и испортит хорошие отношения с Москвой.

«Сербию просят выстрелить себе в ногу и испортить действительно хорошие отношения, которые заключаются не только в декларациях, культурном обмене, но и в газе и нефти, особенно газе, который мы действительно получаем дешево с перспективой получить его по еще более выгодной цене», – отметил Вукадинович.

По словам эксперта, Сербия заняла относительно принципиальную позицию, когда речь идет о конфликте на Украине, но при этом она не должна выходить за рамки этого.

Антироссийских мер, считает аналитик, нужно избежать как из-за самоуважения и памяти о том, что Сербия сама становилась жертвой санкций, а также из-за своих собственных национальных интересов.