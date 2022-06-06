Сербию шантажируют членством в ЕС, требуя присоединиться к антироссийским санкциям

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Европа ожидает от Сербии реальных шагов по присоединению к политике антироссийских санкций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью изданию Politika заявил посол Германии в Сербии Томас Шиб.

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Политик отметил, что радуется интенсивным переговорам и встречам немецких политиков с руководством Сербии.

«Ключевой посыл нашей интенсивной дипломатии и официальных визитов заключается в следующем: мы придаем большое значение Сербии и странам Западных Балкан, их интеграция в ЕС есть и останется нашей целью. Ведь наступательная война России против Украины — это своего рода испытание для всех нас, где мы должны показать, что Европейский Союз и Западные Балканы стоят бок о бок», – сказал посол.

При этом он уклонился от конкретного ответа на вопрос относительно года и даты вступления страны в ЕС. По его словам, «динамика процесса вступления определяется самой Сербией», а также ходом необходимых реформ.

Не обошёл вниманием Шиб и ситуацию на Украине, обвинив в очередной раз Россию в агрессии против «24 млн украинских мужчин и женщин, которые находятся в острой опасности».

«Эта война представляет собой поворотный момент с тех пор, как Путин объявил войну нашему мирному порядку своим нападением на Украину. Германия делает все, чтобы Россия поняла, что ей не выиграть эту войну», – говорит посол.

На вопрос о том, будет ли оказываться на официальный Белград давление, чтобы принудить его ввести такие же рестрикции против Москвы, Шиб ответил обтекаемо, однако косвенно подтвердил эту возможность.

«Санкции — это прямая реакция ЕС на агрессивную войну России против Украины и, в связи с этим, на ужасные нарушения прав человека и разрушение целых городов и жилых массивов. Мы предупреждали Россию вместе с нашими международными партнерами не нападать на Украину и с самого начала указывали, что в качестве реакции последуют обширные экономические и финансовые санкции… Как кандидат на вступление Сербия обязалась присоединиться к внешней политике ЕС, включая решения о введении санкций. Сербия уже присоединилась к санкциям против Беларуси и поддержала решения Генассамблеи ООН относительно агрессивной войны против Украины. Это были важные шаги. Сейчас важно, чтобы другие позиции ЕС были приняты», – заявил Шиб.

Посол Германии также отметил, что если Сербия не введёт санкции, то у неё могут возникнуть проблемы со вступлением в ЕС.

«Я не буду здесь спекулировать. Я только что указал на обязательства Сербии как страны-кандидата на вступление в ЕС. Вместе с нашими партнерами в ЕС мы интенсивно обсуждаем, как поступить с санкциями. А для такой промышленной державы, как Германия, преодоление зависимости от российских энергоресурсов в кратчайшие сроки — это огромное усилие, требующее больших сил. Мы работаем каждый день, чтобы уменьшить нашу зависимость. Поскольку полного эффекта мы добьемся только в том случае, если будем работать вместе, крайне важно, чтобы европейские страны пошли по этому пути единства. Само собой разумеется, что это включает Сербию», – резюмировал Шиб.