Сербию шантажируют при помощи Косово, требуя ввести санкции против РФ

Сербия является единственной европейской страной, сохраняющей отношения с Россией, несмотря ни на что.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политолог основатель проекта Балканист. ру Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Нынешнее обострение в Косово, по его словам, – это один из элементов давления Запада на Сербию с целью заставить присоединиться к антироссийским санкциям.

«Сербия – это единственная страна в Европе, Сербия и Босния и Герцеговина, но Босния и Герцеговина из-за Республики Сербской, которая не ввела санкции против России после 24 февраля, которая сохранила прямые перелеты из Европы в Москву каждый день и не только в Москву, самолеты сербского переводчика и в Сочи, и в Москву летают, которая не заблокировала собственность, которая не ввела дополнительных визовых ограничений, в которой по-прежнему русским быть круто, и где проходят регулярно различные митинги, поддержки действий России. Недавно вышла передовица, буквально на днях, ведущей сербской газеты «Политика», в которой было прямым текстом сказано: «Подождите, русские, если вы сдаете вот так вот Харьковскую область, еще какие-то, может быть, нам стоит перестать вас поддерживать, может быть, уже достаточно нам непонятно за что страдать». Возмущаются сербы. Потому что на сербов давят очень сильно со стороны Запада. Косовское обострение недавнее – это тоже элемент давления на сербов. Вообще Косово стало вопросом уже в этой ситуации, в ситуации российско-украинского конфликта тоже частью этой большой игры, потому что Владимир Путин же апеллирует к прецеденту Косово, когда говорит о ДНР и ЛНР, и Запад, услышав президента Путина, хочет таким образом заставить Вучича признать Косово, чтобы выбить козырь из рук Путина», – заявил Борндаренко.

По мнению эксперта, пока при власти в Сербии остается президент Александр Вучич, эта страна не будет присоединяться к западным рестрикциям.

«Он санкций не введет. Пока он президент, Сербия не введет санкции против России, это надо четко понимать. Я лично знаю Александра Вучича довольно неплохо – это искренний русофил, который пришел к власти именно под такими лозунгами. И за десять лет нахождения его партии у власти, он себе не изменил с 2012 года. Хотя, поверьте, поводов была уйма. Во-вторых, неважно, какой президент, как его фамилия в Сербии – любой политик, который объявляет о том, что мы вводим санкции против Москвы, нас заставили, он может считать часы до момента, когда под его окнами соберется огромная толпа очень недовольных и очень рассерженных горожан, которые начнут в буквальном смысле разбирать его резиденцию по кирпичику», – считает эксперт.