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На Нобелевскую премию мира в этом году претендуют два кандидата от Сербии – председатель Фонда гуманитарного права Наташа Кандич и майданное «студенческое» движение «Отпор».

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кандидаты от Сербии на получение Нобелевской премии мира были в этом году предложены Норвежским институтом исследований мира (PRIO) – частной и неправительственной организацией, основанной в 1959 году группой исследователей в области социальных наук.

Согласно разъяснению Института исследований мира, Сербский гуманитарно-правовой центр, созданный в 1992 году, и его основательница Наташа Кандич «много лет выявляли и документировали нарушения прав человека во время войн в Хорватии, Боснии и Герцеговине и Косово». Кроме того, Институт исследований проблем мира считает, что отсутствие примирения на Балканах препятствует развитию и угрожает миру и стабильности во всем регионе.

«Проблемы на Балканах гораздо ближе к нам, чем мы думаем. Мы видим рост напряженности и конфликтов на Балканах. Особенно заметны проблемы с экстремизмом и национализмом на Балканах. Это регион на территории Европы, где 30 лет назад произошел самый страшный и тяжелый конфликт после Второй мировой войны. Этот конфликт может повториться, если мы не будем осторожны и внимательны», – вещал директор Института исследований мира Хенрик Урдал, объясняя кандидатуру Наташи Кандич.

На деле же, проплаченная Западом деятельность Кандич всегда строилась на идеологии, что сербы изначально виноваты в том, что оказывают вооруженное сопротивление сепаратистам и не позволяют беспрепятственно себя изгонять и убивать.

Второй кандидат ранее был известен в Сербии как студенческое движение «Отпор», сыгравшее важную роль в свержении правительства Милошевича. Теперь движение выступает как часть организации под названием KANVAS (Center for Applied Nonviolent Action and Strategies – Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий), базирующейся в Белграде.

«Они занимаются систематическими лекциями и обучением активистов по использованию ненасильственных методов в борьбе с режимами», – объяснил Хенрик Урдал кандидатуру «Отпора» на премию мира в этом году.

Созданная Западом молодежная организация «Отпор», действовавшая по методикам политтехнолога Джина Шарпа, стала первой современной организацией – флагманом первой «цветной» – «Бульдозерной» революции, по лекалам которой были впоследствии созданы грузинская «Кмара», украинская «Пора» периода «Помаранчевой революции», белорусский «ЗУБР», российская «Оборона» и египетское «Движение 6 апреля».