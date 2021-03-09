Сербофобы и русофобы. Хорваты и украинцы обсудят «реинтеграцию Донбасса»

09.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Член НАТО – Хорватия, намерена использовать ВПК Украины в проектах по оснащению и модернизации своей военной техники.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В рамках Европейского оборонного фонда (EDF), созданного в ЕС для повышения эффективности оборонной политики, в Загребе прошла встреча министра обороны Хорватии Марио Баножича, представителей хорватских компаний FER, TVZ, Ingra, Geolux с делегацией украинского КБ «Луч».

Согласно планам Брюсселя, бюджет EDF будет составлять 13 миллиардов евро, из которых 4 миллиарда будут направлены на софинансирование исследований в 2021-27 годах, а девять – на развитие оборонного производства. Хорватия, как член ЕС, благодаря фонду получит возможность осуществить проекты, связанные со своим военно-промышленным комплексом и намерена привлечь к этому процессу Украину.

«Министерство обороны продолжает информировать и поощрять хорватские компании к активному участию в Европейском оборонном фонде, – заявил в ходе встречи Марио Баножич. – Мы высоко ценим научный потенциал украинского ВПК по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству в деле модернизации и развития хорватской армии».

Глава хорватского оборонного ведомства также выразил уверенность в том, что в Украине и Хорватии есть потенциал и возможности для взаимного сотрудничества, и это одно из главных условий для осуществления проектов, которые могут быть профинансированы Европейским оборонным фондом.

Участники встречи договорились, что согласование позиций будет продолжено на встречах, которые запланированы на ближайшие месяцы. Кроме этого в планах взаимного сотрудничества вопрос об участии ЕС в деле оздоровления и реабилитации боевиков ВСУ в Хорватии, а также обмен «перспективным опытом по реинтеграции оккупированных территорий на Донбассе».

«Хорватия имеет большой опыт работы с воинами-ветеранами, накопленный в девяностые годы. Статусом защитников ныне обладают более 500 тысяч человек, то есть девятая часть населения. Обе наши страны заинтересованы в углублении сотрудничества по лечению, реабилитации, социализации и оказании всесторонней государственной поддержки демобилизованным ветеранам. Я бы очень приветствовал подключение к этому проекту посла Украины в Хорватии Василия Кирилича, посла Хорватии в Украине Аницы Джамич и почетного консула Хорватии га Украине Сергея Фаткуллина», – прокомментировал итоги встречи также присутствовавший на ней почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич.