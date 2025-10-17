Сербомазохизм: Зачем стране вступать в союз, который ввёл против неё санкции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград и её переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем напоминали сцену из садомазохистского фильма, в котором строгая учительница лупит ученика указкой, а тот получает извращённое удовольствие.

Сложно сказать, на что рассчитывает сербский лидер, поскольку большинство граждан Сербии против вступления своей страны в Европейский Союз, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прямо потребовала от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России.

«Путь в ЕС может быть долгим и требует усилий, в том числе реформ. Но второй пункт на этом пути – нам необходимо добиться большей согласованности в нашей внешней политике, в том числе в отношении санкций против России. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания Сербии с внешней политикой ЕС в 61%. Но нужно больше. Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера», – сказала она на пресс-конференции с Александром Вучичем в Белграде.

Кроме того, глава ЕК потребовала от президента Сербии на протяжении месяца представить в Брюссель отчёт о реформах в сфере СМИ и избирательного законодательства. Это является требованием сербской оппозиции, вот уже скоро год блокирующей нормальную жизнь сербских городов.

Вучич на совместной пресс-конференции выглядел довольно мрачным по сравнению с предыдущими визитами гостьи из Брюсселя. И дело было не только в том, что фон дер Ляйен не оценила выпуска к её приезду трёх активистов оппозиции, находившихся под домашним арестом по обвинению в попытке насильственного изменения конституционного строя. Вследствие политики Брюсселя экономика Сербии оказалась перед угрозой энергетического кризиса.

Ведь ранее подпавшая под санкции США сербская компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), мажоритарными собственниками которой являются российские компании, фактически оказалась из-за этого и под рестрикциями Евросоюза.

«Сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией. NIS находится под американскими санкциями и де-факто также под европейскими санкциями. Я надеюсь на поддержку и помощь ЕС», – сказал Вучич.

По его словам, Сербию ожидает «сложная политическая зима».

«Благодарю председателя Еврокомиссии и за то, что, как я верю, мы сможем создать совместную рабочую группу с представителями ЕС, которая будет заниматься энергетической ситуацией в нашей стране, чтобы понять, как преодолеть все проблемы», – отметил Вучич.

При этом со стороны фон дер Ляйен никаких обещаний создать такую группу не прозвучало.

Но благодарностью ЕС за санкции дело не ограничилось.

«Для Сербии членство в Европейском Союзе является стратегическим выбором и приоритетом её внешней политики, и это не изменится, по крайней мере, до следующих выборов, а, как я верю, и после них», – резюмировал Вучич.

Ранее он призывал назначенные им же власти Сербии ради ускорения евроинтеграции выполнить все требования Европейского Союза, «даже если они выглядят как шантаж или унижение».

И это на фоне того, что летом 2025 года лишь 39% граждан Сербии были готовы проголосовать за вступление в ЕС, а 52% были бы против. При этом вступление Сербии в БРИКС поддерживали 59% сербов.

Местные аналитики отмечают, что подобные результаты связаны с тем, что сербы симпатизируют России, и таким образом выражают несогласие с политикой Брюсселя в отношении Москвы после начала вооружённого конфликта на Украине.

«Очевидно также, что значительная часть граждан считает заманчивым для Сербии быть в организации, в которой есть Россия, или в любой организации, которая является противовесом Западу», – считает Димитрие Милич из компании Lidington Research.

Откуда же тогда у Александра Вучича уверенность, что после следующих выборов приверженность властей Сербии евроинтеграции не изменится, если тренд на увеличение числа евроскептиков в стране очевиден? Неужто сербы перед избирательными урнами вдруг станут мазохистами?..