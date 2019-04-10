Сербов принуждают встать на колени и поцеловать меч захватчиков

10.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Отказ президента Сербии Александра Вучича задекларировать курс на вступление в НАТО стал настоящей причиной нынешних антиправительственных протестов в Белграде.

К такому выводу в статье, опубликованной “Аргументами и фактами”, приходит директор Института Свободы Федор Бирюков

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“Вучич просто был объявлен «плохим парнем», которого должны победить «хорошие парни». И причина противостояния лежит на поверхности: избранный президент считает, что Сербия должна сохранять военный нейтралитет и не вступать в НАТО. Этого вполне достаточно, чтобы тебя назвали тираном, дьяволом и врагом демократии. И даже принципиальная ориентация Вучича на интеграцию страны в Европейский союз не спасла. НАТО и США сильнее ЕС”, – пишет эксперт.

По его словам, в этой ситуации Белграду нужна стратегия здравого смысла и верность национальным интересам страны.

“Дело даже не в противостоянии Запада и России, в которое постоянно пытаются втянуть Сербию. Дело в том, какой путь предпочтителен для такого сильного и гордого народа, как сербы. Быть суверенными, свободными, жить своим умом. Или покориться тем, кто еще двадцать лет назад бомбил твою землю, превращал в кровавое крошево цветущие города и деревни, убивал твоих матерей, отцов, стариков и детей. Кто пришел на твою землю с оружием, а теперь требует встать на колени и поцеловать меч захватчика. Полагаю, для большинства сербов выбор здесь все-таки очевиден”, – резюмирует Бирюков.