Сербов продолжают запугивать с целью окончательного изгнания из Косово

28.04.2020, Белград, Алексей Топоров

После произошедшего в минувшие выходные поджога сербского дома в селе Новаке в окрестностях Призрена и показного бездействия косовских «властей», местная миссия ОБСЕ потребовала найти албанских «гопников», не первый год терроризирующих деревни сербских репатриантов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По все видимости, мы имеем дело с намеренным поджогом, – говорится в сообщении ОБСЕ. – Также есть информация о регулярных визитах в село группы молодежи, которая преследует местных жителей и ведет себя ненадлежащим образом. Напомним, что в марте произошло несколько грабежей пустующих сербских домов в этой деревне. Миссия ОБСЕ в Косово призывает к быстрому расследованию последнего инцидента и усилению институционального внимания к этой небольшой общине репатриантов».

По имеющейся информации, подожженный дом принадлежал Момиру Станоевичу, который скончался пять лет назад, и опустевшее жилище периодически навещала его вдова. Когда строение начало пылать, соседям удалось своими силами затушить огонь, и только после этого на место прибыла полиция и пожарная команда. Именно от местных жителей стало известно, что Новаке регулярно навещает албанская молодежь, которая различными способами провоцирует и издевается над местными жителями.

«Вчера множество взломов и краж, сегодня горит дом, что дальше ?! – задался вопросом, отреагировав на происходящее, косовский министр диаспор и репатриации, этнический серб Далибор Евтич (этот институт руководство албанских сепаратистов заставили учредить западные кураторы – ред.) – Частые и запланированные нападения, а также систематическое уничтожение имущества в сербских деревнях Бабин-Мост около Обилича и Новаке под Призреном, несомненно, направлены на дальнейшее запугивание и изгнание сербов из Косово. Особенно настораживает отсутствие реакции на происходящее властей и широкой общественности в Косово».

В специальном заявлении ведомства указывается, что произошедший инцидент – третий из подобных только за последний месяц, в ходе которого были совершены налеты на тринадцать домов сербских репатриантов. Что же касается поджогов, то недавно в селе Янина Вода в окрестностях Обилича был сожжен дом Тихомира Ристича, который вместе с домочадцами во время пожара отсутствовал. А в сентябре минувшего года был сожжен дом Драга Конича в Клине.

В Новаке министерство диаспор и репатриации построило 67 домов для бежавших отсюда после масштабного погрома 2003 года сербов. Однако наслышанные о нравах албанцев сербы не спешат вернуться на малую родину, на сегодняшний день в населенном пункте проживают всего пятнадцать семей, занимающих десять домов.