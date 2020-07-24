Сербская армия получила 56 внедорожников «УАЗ Патриот»

24.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Внедорожники российского производства обновят автопарк сербской армии и военной полиции этим летом. К концу октября в страну поступят еще восемь таких автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Показательную демонстрацию российских внедорожников «УАЗ Патриот», закупленных для нужд сербской армии, прошедшую на территории фабрики «Утва» в окрестностях Панчево, посетил министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Наконец-то мы можем с уверенностью сказать, что у нас появились надежные машины, которые смогут гарантировать безопасность всех наших военнослужащих, – прокомментировал событие глава сербского оборонного ведомства. – Именно с них мы начали обновлять автопарк наших вооруженных сил, транспортных средств, необходимых для повседневной жизни и работы всех наших подразделений, особенно тех, что выходят на тяжелые местности, неровные ландшафты, в зоны повышенной опасности, туда, где требуется большая проходимость транспортного средства, способность переносить непростые погодные условия.

Мы также озаботились соотношением цена-качество, соответствующим возможностям нашего бюджета, а также потребностями нашей армии».

В свою очередь, начальник Департамента транспорта и перевозок Логистического управления Генштаба Армии Сербии, полковник Драгиша Зинай отметил, что сегодняшняя демонстрация показала, что российская техника готова к выполнению задач, необходимых для сербской армии.

«Транспортные средства в основном предназначены для повышения мобильности подразделений Армии Сербии, и, кроме того, имеют дополнительное значение для безопасности разворачивания военного дорожного движения, и для обновления среднего возраста этого класса транспортных средств в подразделениях сербской армии», – отметил полковник.