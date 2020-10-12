Сербская армия провела беспрецедентные по масштабу учения

12.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Более 2800 военнослужащих сербской армии, более 150 боевых и небоевых машин и систем и около 40 самолетов приняли участие в учениях «Садејство 2020» (Содействие) на временном полигоне «Пештер» в Сербии.

За ходом учений наблюдали президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Анна Брнабич, министр обороны Александр Вулич, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик и президент Республики Сербской Желька Цвиянович.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в учениях били задействованы новинки военной техники, которые впервые показали себя в подобных условиях, приближенных к боевым. Учения «Содействие 2020» отработали следующий сценарий: две крупные боевые группы противника вторглись на территорию Сербию, где закрепились до подхода основных сил. Задача сербской армии заключалась в том, чтобы выбить неприятеля со своей территории до подхода помощи.

Выполнения задачи началось с действий ракетных средств противоздушной обороны по уничтожению авиации противника и достижения превосходства в воздушном пространстве для создания благоприятных условий для атаки. При выполнении этих задач были задействованы артиллерийские батареи ПВО ПАСАРС и «Панцирь» российского производства, а также ракетное отделение, а наблюдение, перехват и наведение целей осуществляла модернизированная радиолокационная система «Жираф».

После достижения превосходства в воздухе была проведена разведка позиций противника при помощи беспилотников ЦХ-92, «Врабац»и дрона AR 100-Ц. Далее боевая группа приступила к выполнению поставленной задачи, на бронированных разведывательных машинах российского производства БРДМ-2МС. Также была проведена разведка с помощью мультисенсорной разведывательной платформы МИП-3 на боевой машине БОВ КИВ. Далее в бой был брошен модернизированный в России МиГ-29, вступивший в ближний бой с противником, выполнив задачу по защите ударных групп истребителей- бомбардировщиков. В свою очередь последние, представленные модернизированными истребителями-бомбардировщиками ОРАО, несколькими группами отработали по позициями неприятеля.

Далее успех авиации был закреплен мощной огневой атакой самоходных артиллерийских 155 мм батарей «Нора-Б52» российского производства, самоходных гаубичных 122 мм батарей, усиленной батареи модернизированных и самонаводящихся ракет самоходных многоразрядных пусковых 128 мм установок, многоцелевой пусковой установки ракет МОРАВА, модульной многоцелевой пусковой установки «ОГАНЬ» M-18 и 120 мм минометов. Учитывая разнообразие калибров артиллерийско-ракетных орудий, для координации их действий были применены управляемые портативные средства наблюдения (УПАОС) и универсальные портативные артиллерийско-компьютерные станции (УПАРС).

Далее в бой вступила истребительная авиация и боевые вертолеты. Сначала наземные цели ракетами С-8 поразил МиГ-29, далее в бой вступила авиационная группа СОКО Г-4 «Супер Галеб», уничтожившая вражеские ПВО. Затем появились боевые вертолеты. Наземные цели были атакованы российскими Ми-35, использовавшими вооруженные радиоуправляемые ракеты. Затем действовали вертолеты Ми-17В5, вооруженные неуправляемыми ракетами С-8, за которыми в бой вступил вертолет ГАМА.

После к атаке подключились наземные войска, передвигавшиеся при помощи модернизированных БВП М80 АБ-1 с противотанковым оружием «Поло» М-83, броневиков «Лазарь – 3», на модернизированных танках М-84АС-1 и М-84. При этом атаку прикрывала, контролировавшая воздушное пространство ракетная система КУБ.

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Наземная атака была усилена за счет высадки десанта парашютистов, которые были сброшены с высоты трех тысяч метров бортом Ан-26 для зачистки оставшихся сил противника. Параллельно с этим зачистку начали бойцы 72 бригады, передвигавшиеся на местности на бронемашинах «Милош». Другая часть бойцов были доставлена вертолетами и десантирована на местность вместе с бронемашинами «Мали Милош» (Малый Милош). Принимавшие участие в зачистке спецназовцы были вооружены и снабжены 26 различными видами вооружения и военного оборудования.

«Вы видели десант парашютистов с вертолета, выполненный в ограниченном пространстве, а также два ряда танков, выполняющих боевую стрельбу боев друг за другом, – отметил Александр Вучич. – Это некоторые из вещей, которые мы никогда не делали, как и использование ракет «воздух-земля» МиГ-29. Вы впервые увидели, как действует “Панцирь”, как работают ПСАРСы.

Сегодня было много оружия и оборудования, которые были представлены впервые. Это хорошая армия, готовая, способная и обученная спасти нашу страну в случае, если кто-то подумает напасть на нее. Мы усиливаем нашу армию, чтобы удержать агрессора от нападения. Мы не хотим и не думаем о том, чтобы вести какие-либо агрессивные конфликты и участвовать в них».

В свою очередь начальник Генштаба Армии Сербии Милан Мойсилович отметил, что подобные масштабные учения не проводились даже во времена Югославской народной армии.

Но даже на таких превосходных учениях со стороны представителей либеральных СМИ не обошлось без каверзных вопросов, в частности у президента поинтересовались, случайно ли местом проведения учений был выбран временный полигон «Пештер», расположенный возле населенного пункта, где проживают сербские бошняки.

«Независимо от национальной и религиозной принадлежности сербская армия в равной степени принадлежит сербам, бошнякам, венграм, румынам, словакам, русинам, хорватам, цыганам и всем остальным. Это их армия, которая помогала тогда, когда было тяжелее всего, и во время эпидемии тоже. Это армия, которая будет охранять их дома и никогда не подвергнет их опасности. Я хочу, чтобы об этом знали все. Ничего не направлено против бошняков. Каждый нормальный человек, каждый бошняк радуется успехам своей страны и знает, что и ему от них будет легче и лучше», – отметил президент Сербии.