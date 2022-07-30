Сербская церковь канонизировала мальчика, зверски убитого албанкой

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В Сербской православной церкви появилось три новых святых. В храме св. диакона Аввакума в боснийском Дриняче была отслужена литургия по случаю канонизации сербского мальчика Слободана Стояновича из Зворничкой Каменицы, который был зверски убит в ходе Боснийской войны мусульманами. 12-летнего ребенка подвергла жестоким пыткам, а потом убила албанка Эльфета Весели.

Спустя 30 лет после его гибели СПЦ приняла решение о его прославлении в лике святых мучеников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также в числе новомученников протоиереи Милан Петкович и Тимотий Попович , погибшие от рук хорватских усташей во время Второй мировой войны. Решение об этом принял Священный Синод Епископов СПЦ на своем майском заседании, сообщает Srna.

По этому поводу выступил и Святейший Патриарх Сербский Порфирий.

«Святой новомученик Слободан, моли Бога о нас. В храме св. диакона Аввакума в Дриняче близ Зворника состоялась святая литургия по случаю канонизации двенадцатилетнего Слободана Стояновича из Каменицы, замученного 27 июля 1992 года», — сказал Патриарх Порфирий.

По словам священника Данойловича из церкви в Дриняче, сербские дети могут быть символами страданий этого мира. Тот же Слободан тайно отправился в свою родную деревню Каменица, где жил с семьей. Он ушел оттуда вместе с родными, когда в деревне начались гонения на сербов, но вернулся, чтобы отвязать любимую собаку. Но он не понимал всей той злобы, которую испытывали к сербам албанцы, потому что он был еще ребенком. А его соседи-мусульмане в итоге подвергли его пыткам и убили.

Председатель Городской организации семей погибших, пленных и пропавших без вести мирных жителей Зворника Миливое Маркович заявил журналистам, что организации ветеранов продолжат работу по установке памятника новомученику Слободану Каменичкому в Зворнике.

Он также указал, что справедливость для жертв сербских детей все еще недостижима, несмотря на доказанные преступления. Так, убийца мальчика была приговорена к минимальному сроку наказания, несмотря на доказанность преступления.

«Судебная система Боснии и Герцеговины находится под чьей-то властью и контролем, что доказывает резко большие сроки при вынесении приговоров сербским подсудимым, в то время как другой стороне, боснийской стороне, несмотря на доказанные преступления, выносят минимальные сроки. К сожалению, такова наша судебная система», — сказал Маркович.

Слободан Стоянович был убит членом Армии РБиГ Эльфетой Весели. Тело Слободана было найдено в июне 1993 года в братской могиле недалеко от Йошаницы.

По словам патологоанатома Зорана Станковича, у мальчика были обнаружены многочисленные и смертельные травмы головы и тела, нанесенные при жизни и после смерти. Ему отрезали ухо, на животе сделали надрезы острым предметом, а пуля попала ему в висок с близкого расстояния.

Иконы новомученика Слободана Каменицкого и всех новомучеников находятся с сегодняшнего дня в храме святого диакона Аввакума в Дриняче.