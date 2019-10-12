12.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Религия, Церковь
Просмотров:

Сербская церковь отметила заслуги перед Православием Вучича и Додик

Сербская православная церковь наградила президента страны Александра Вучича и члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Об этом сообщает издание Sarajevo Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На торжественной церемонии, посвященной 800-летию Сербской православной церкви Вучич был награжден Орденом Святого Саввы 1-й степени, а Додик – орденом Святого Симеона «за активную любовь к Матери-Церкви и преданность сербскому народу и Республике Сербской».

«Это награда не Додику, а всему сербскому народу, который проявляет большую любовь и преданность к нашей Церкви», – отметил Додик.

Кроме того орденом Святого Саввы был награжден Святейший Патриарх Сербский Ириней «за многолетнюю самоотверженную работу, а также за мудрость и ответственность» .

Додик уже имеет одну церковную награду. В 2009 году по случаю освящения Храма Христа Спасителя в Баня-Луке как один из крестных отцов храма тогдашний премьер-министр Республики был награжден орденом Святого Саввы Первого ордена, высшей наградой Сербской Православной Церкви.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть