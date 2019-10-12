Сербская церковь отметила заслуги перед Православием Вучича и Додик

12.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сербская православная церковь наградила президента страны Александра Вучича и члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Об этом сообщает издание Sarajevo Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На торжественной церемонии, посвященной 800-летию Сербской православной церкви Вучич был награжден Орденом Святого Саввы 1-й степени, а Додик – орденом Святого Симеона «за активную любовь к Матери-Церкви и преданность сербскому народу и Республике Сербской».

«Это награда не Додику, а всему сербскому народу, который проявляет большую любовь и преданность к нашей Церкви», – отметил Додик.

Кроме того орденом Святого Саввы был награжден Святейший Патриарх Сербский Ириней «за многолетнюю самоотверженную работу, а также за мудрость и ответственность» .

Додик уже имеет одну церковную награду. В 2009 году по случаю освящения Храма Христа Спасителя в Баня-Луке как один из крестных отцов храма тогдашний премьер-министр Республики был награжден орденом Святого Саввы Первого ордена, высшей наградой Сербской Православной Церкви.