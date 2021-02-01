Сербская демшиза: «СПЦ превращает Черногорию в Республику Сербскую»

01.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Основатель и президент Хельсинкского комитета по правам человека Сербии Соня Бисерко вновь пугала черногорцев вмешательством Сербии в их внутренние дела.

Об этом она сообщила изданию Pobjeda, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС и США не отреагировали даже тогда, когда Сербия и СПЦ (Сербская православная церковь – ред.) вмешались в черногорские выборы, – заявила Бисерко. – Потому что основным критерием для них является сменяемость власти, а вдаваться в то, кто идет на смену и какие ценности они будут представлять, их волнует меньше. Соглашение, которое победившая коалиция подписала под давлением ЕС и США о неизменности ориентации Черногории на Запад с каждым днем становится все более относительным».

По словам правозащитницы, смена режима диктатора Мило Джукановича стало ширмой для неких сербских политтехнологий, призванных «отменить все достижения Черногории в области евроатлантической интеграции». Она напомнила о том, что Сербия неуклонно укрепляет свою военную мощь и готовится обсуждать смену контрактного комплектования армии всеобщим призывом.

В то же время сербские СМИ практически ежедневно вещают о двух самых близких народах (сербах и черногорцах – ред.), а «дежурные промоутеры «Сербского мира» заявляют о том, что возвращение Черногории под крыло Сербии – это всего лишь вопрос времени».

«Сербия также настаивает на двойном гражданстве. Ожидается принятие нового закона «О гражданстве», который откроет возможность для граждан Сербии, имеющих черногорское происхождение, влиять на изменение демографической ситуации в Черногории в следующей переписи.

При этом влияние СПЦ на правительство и события в Черногории может объективно повлиять и на характер черногорского государства, приблизив его по сути к Республике Сербской . Это также затронет Сербию, где одна часть оппозиции выступает за литии (протестные крестные ходы СПЦ – ред.), подобные тем, которые проходили в Черногории. Все это приведет к радикализации и отказу от демократизации и европеизации», – сделала прогнозы Бисерко.