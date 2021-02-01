Подпишись на рассылку
01.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Церковь, Черногория
Просмотров:

Сербская демшиза: «СПЦ превращает Черногорию в Республику Сербскую»


Основатель и президент Хельсинкского комитета по правам человека Сербии Соня Бисерко вновь пугала черногорцев вмешательством Сербии в их внутренние дела.

Об этом она сообщила изданию Pobjeda, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«ЕС и США не отреагировали даже тогда, когда Сербия и СПЦ (Сербская православная церковь – ред.) вмешались в черногорские выборы, – заявила Бисерко. – Потому что основным критерием для них является сменяемость власти, а вдаваться в то, кто идет на смену и какие ценности они будут представлять, их волнует меньше. Соглашение, которое победившая коалиция подписала под давлением ЕС и США о неизменности ориентации Черногории на Запад с каждым днем становится все более относительным».

По словам правозащитницы, смена режима диктатора Мило Джукановича стало ширмой для неких сербских политтехнологий, призванных «отменить все достижения Черногории в области евроатлантической интеграции». Она напомнила о том, что Сербия неуклонно укрепляет свою военную мощь и готовится обсуждать смену контрактного комплектования армии всеобщим призывом.

В то же время сербские СМИ практически ежедневно вещают о двух самых близких народах (сербах и черногорцах – ред.), а «дежурные промоутеры «Сербского мира» заявляют о том, что возвращение Черногории под крыло Сербии – это всего лишь вопрос времени».

«Сербия также настаивает на двойном гражданстве. Ожидается принятие нового закона «О гражданстве», который откроет возможность для граждан Сербии, имеющих черногорское происхождение, влиять на изменение демографической ситуации в Черногории в следующей переписи.

При этом влияние СПЦ на правительство и события в Черногории может объективно повлиять и на характер черногорского государства, приблизив его по сути к Республике Сербской . Это также затронет Сербию, где одна часть оппозиции выступает за литии (протестные крестные ходы СПЦ – ред.), подобные тем, которые проходили в Черногории. Все это приведет к радикализации и отказу от демократизации и европеизации», – сделала прогнозы Бисерко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть