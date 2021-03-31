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31.03.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Образование, Сербия, Черногория
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Сербская литература возвращается в школы Черногории


Министр культуры, образования, науки и спорта Черногории Весна Братич заявила о том, что в учебную программу вернут сербских авторов, исключенных из учебников режимом Мило Джукановича.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Весна Братич, исключенные из школьных учебников за десятилетия правления Демократической партии социалистов Джукановича сербские писатели принадлежат к элите южнославянской литературы. Поэтому профильное ведомство намерено вернуть их в учебную программу.

«Нет более емкой характеристики фашизма, чем преследование людей из-за их имени и этнической принадлежности, – прокомментировал намерение Братич сербский поэт Матия Бечкович. – Заявление о том, что такие писатели, как Десанка Максимович, Меша Селимович или Алекса Шантич, будут возвращены в школьную программу Черногории, останавливает этническую чистку сербских писателей в школьной программе в Черногории, которая была проведена бывшим правительством».

Историк Чедомир Антич считает, что с этим шагом черногорское образование будет депровинциализировано, потому что поэты и писатели, исключенные из школьных программ, не являются региональными сербскими писателями, а принадлежат к очень важной и влиятельной южнославянской культуре. По его оценкам, исключив сербских писателей и поэтов из школьных программ, правительство Мило Джукановича намеревалось лишить прав треть населения Черногории, то есть тех, кто говорит на сербском языке и принадлежит к сербской культуре.

Классики сербской литературы Милован Глишич, Йован Йованович Змай, Стеван Сремац, эпическая поэма от «Хасанагиница» были исключены из учебных программ для начальных и средних школ Черногории с момента обретения независимости в 2006 году. Помимо них были исключены такие современные авторы, как Милош Црнянский, Милутин Бойич, Оскар Давичо, Милорад Павич, Александар Тишма, Антоние Исакович, Любомир Симович, Добрица Чосич. Вместо этого места в учебниках заняли черногорские националистические авторы, в большинстве своем неизвестные широкой публике.

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