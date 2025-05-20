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Зампред прозападной сербской Партии свободы и справедливости Мариника Тепич получила приглашение принять участие во встрече, организованной Фондом Рокфеллера на озере Комо в Италии.

В рамках этого мероприятия Мариника Тепич также примет участие в Глобальном саммите женщин-лидеров под председательством Хиллари Клинтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своей официальном сообщении по поводу возглавляемая олигархом Драганом Джиласом Партия свободы и справедливости выпустила специальное обращение.

«Партия свободы и справедливости с гордостью сообщает общественности, что её заместитель председателя Мариника Тепич была выдвинута в качестве одного из лидеров движения Women Changemakers (Женщины – творцы перемен) Джорджтаунским институтом по вопросам женщин, мира и безопасности и приглашена на инаугурационное собрание, которое пройдет с 22 по 25 июня в Белладжио, Италия, и будет организовано Фондом Рокфеллера параллельно с Глобальным саммитом женщин-лидеров под председательством бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Эта инициатива объединяет исключительных женщин со всего мира, которые продемонстрировали мужество, преданность делу и влияние в области прав человека, надлежащего управления, экономического развития и гендерного равенства, особенно в кризисных и репрессивных социальных условиях», – говорится в тексте.

Также в заявлении указывается, «это огромная честь и подтверждение того, что борьба и жертвы Мариники Тепич в сопротивлении диктатуре и несправедливости в Сербии были признаны одним из самых престижных американских и мировых учебных заведений – Джорджтаунским университетом».

Однопартийцы выразили надежду, что «борьба за свободную, нормальную и демократическую Сербию не напрасна, и что мы не одиноки», а «свобода, справедливость и правда не имеют границ».

Еще в 2016 году в эфире одной из американских телекомпаний тогда ещё кандидат в президенты США от демократов Хилари Клинтон выразила удивление тому, что её оппонент Дональд Трамп извинился перед сербами за бомбардировки Югославии. По её словам она, чей муж стоял у истоков разгрома непризнанных республик хорватских и боснийских сербов, и бомбардировок Югославии, никогда бы этого не сделала. И не прочь повторить опыт супруга, потому что «сербы любят русских и пахнут спиртным и луком».