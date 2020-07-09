Сербская оппозиция атаковала государство на радость Западу

09.07.2020, Белград, Ксения Голуб

43 пострадавших полицейских, 17 демонстрантов , 5 сожженных автомобилей – итог произошедшего столкновения сторонников оппозиции Сербии с правоохранителями.

Об этом из Белграда сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам директора полиции Сербии Владимира Ребича, в ходе произошедших накануне в сербских городах Белграде, Нови-Саде и Нише беспорядков один из сотрудников правоохранительных органов получил серьезную травму – у него проломлен череп. Ребич также сообщил, что полиция арестовала 24 человека, 23 из них – за административные правонарушения, одного – за уголовное преступление.

Значительный ущерб был причинен министерству внутренних дел – хулиганы подожгли пять служебных транспортных средств, а также уничтожили 71 щит, 19 дубинок, 6 ручных радиостанций и 18 шлемов. Пострадали и служебные животное, в частности, три коня отряда конной полиции.

К тому же вандалы сломали двери в здании Народной скупщины, разгромили один из ресторанов в городе, опрокидывали мусорные контейнеры…

Организаторы погромов уже известны и арестованы: это один из лидеров оппозиции Срджан Ного и лидер праворадикального движения «Народный патруль» Дамиан Кнежевич.

«Я решительно осуждаю вандализм политиков, стоящих за насильственным вторжением в сербский парламент в то время, когда государство и система здравоохранения сталкиваются с самым сильным ударом коронавируса с начала пандемии», – отреагировала на произошедшее премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

Свои слова в осуждение беспрецедентного насилия высказали и другие сербские политики.

При этом в мире ситуацию трактовали по-разному. Так, в Загребе хорватский политик и член парламента Боян Главасевич заявил в твиттере, что из-за «насилия режима Александра Вучича» он попросит новое правительство Хорватии, которое вскоре будет сформировано, заблокировать переговоры о вступлении Сербии в ЕС.

Директор Центра по изучению Юго-восточной Европы Университета Граца Флориан Бибер назвал действия полиции «чрезмерно жесткими и непропорциональными с точки зрения опасности», о чем тут же написал оппозиционное издание Danas.

Лидер системной Демократической партии Сербии Милош Йованович в своем комментарии для «ПолитНавигатора» заявил, что протесты являются, по его мнению, стихийным выражением недовольства граждан и недоверия к государственным институтам.

«Вся политическая напряженность, которая сущесвовала несколько поседних месяцев, вылилась на улицы сербской столицы, – считает политик. – К сожалению, я думаю, что Сербия может вступить в более серьезный политический кризис. И поэтому мне кажется, что важно вести реальный диалог между правительством и оппозицией».

«Это крайне опасный протест с точки зрения безопасности, политики и здравоохранения, – прокомментировал ситуацию «ПолитНавигатору» политолог Деян Вук Станкович. – Столкновения полиции и демонстрантов и их вторжение в парламент Сербии имеют все признаки атаки на государство. Само применение насилия в политических целях является серьезной проблемой безопасности. Нарушено состояние гражданского мира в главном городе, большое количество раненых, уничтожена общественная и частная собственность, рядовые граждане были сбиты с толку и напуганы».

По мнению эксперта ситуацию усугубляет возможность распространения коронавируса, поскольку акция протеста проходила без учета рекомендаций эпидимиологов из Кризисного штаба правительства Сербии.

«Анархия во время эпидемии недопустима, из-за угрозы распространения вируса население должно было вести себя более дисциплинировано и добросовестно. Кроме того, миру была направлено плохое сообщение о том, что Сербия является страной с сильной политической напряженностью, где уличное насилие возможно. Не надо думать, что реального организатора митинга нет, и всем управляла спонтанность, стихия и агрессия. Список тех, кто может и получает прибыль от анархии, есть», – добавил Станкович.