Сербская оппозиция делает ставку на майдан и переворот

09.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Бошко Обрадович, лидер партии «Двери», входящей в оппозиционную коалицию «Союз за Сербию», призвал все партии объявить бойкот намеченных на весну парламентских выборов и уже готовит сценарий для свержения власти, сообщили «Вечерние новости».

Обрадович надеется, что демонстрации станут массовыми сначала в Белграде, а затем и в других городах Сербии, отмечает издание.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Оппозиции не остается ничего другого, как свергать власть на улицах. Потому что ни на протестах, ни на встречах с представителями власти не принято ни одного требования граждан и оппозиции, а, в первую очередь, требования о свободе СМИ», – заявил Обрадович.

«Я глубоко убежден в том, что этот наш бойкот ведет к большому оппозиционному народному митингу в день этих ложных выборов. Потому что, если власть не хочет честных нормальных выборов, тогда у них будут уличные протесты. Она должна выбрать», – огласил он ультиматум.

Обрадович подчеркнул, что 15 сентября станет последним днем, когда партии могут сообщить о своем присоединении к бойкоту.

Накануне в здании Белградского факультета политических наук прошла очередная, четвертая встреча между представителями власти и оппозиции. Правда, главные силы, входящие в «Союз», встречу проигнорировали.

В переговорах приняли участие представители Новой партии, члены Либерально-демократической партии, Движения свободных граждан, Партия современной Сербии и др.

Глава Новой партии Зоран Живкович покинул встречу практически сразу после ее начала.

А лидер Либерально-демократической партии Чедомир Йованович, напротив, высказал мнение, что решение о бойкоте выборов – катастрофическая ошибка. Он предложил создание переходного правительства, поскольку считает, что времени для изменения закона о выборах нет.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что призывы к бойкоту – свидетельство бессилия оппозиционных вождей.

«Власть участвует в переговорах, а оппозиция не хочет принимать участие в выборах, потому что знает, что проиграет. В Сербии найдется достаточное количество людей, которые будут голосовать», – отметил лидер страны.

Напомним, что социологические исследования фиксируют неоспоримое преимущество Сербской прогрессивной партии Вучича – ее поддерживает более 50% избирателей.