Сербская оппозиция рядится в овечьи шкуры в поисках выхода на Россию

12.05.2020, Москва, Елена Острякова

Прозападная агитация в Сербии не пользуется поддержкой в обществе, а большинство граждан поддерживает действующего президента Александра Вучича и его Сербскую прогрессивную партию.

Об этом на портале Octagon пишет политолог илья Гращенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас [лидер протестов по свержению президента Слободана Милошевича, магнат, сейчас возглавляющий «Союз за Сербию»] Джилас активно борется за внимание Москвы – притом что, согласно данным сербского WikiLeaks, именно он в бытность мэром Белграда стремился минимизировать любые контакты с Москвой и даже пытался вставлять палки в колёса при организации визитов российских госдеятелей, включая Владимира Путина, в Белград», – пишет Гращенков.

При этом лидеры оппозиции, олигархи-западники, входившие в правительства прежних лет, решили критиковать власти за «сдачу Косово». Это абсурд, отмечает автор, поскольку Косово вышло из состава Сербии задолго до президентства Вучича – в 2008 году, когда в президентском кресле евроориентированный политик Борис Тадич.

«Сегодня клан Тадича ушёл в оппозицию и, как когда-то на Украине, старается добиться смещения пророссийски настроенного Вучича. Поэтому вместо выдвижения привычных идей европейских ценностей оппоненты Вучича решили сыграть на его же поле, обвинив его в недостаточно рьяном национализме. Чтобы было понятно, это как если бы Навальный критиковал Путина за то, что тот не взял Тбилиси и не пошёл на Киев», – пишет Гращенков.