Сербская оппозиция избрала лидера, считающего, что США намерены убрать Вучича

Кандидатом от прозападной оппозиции на предстоящих 3 апреля 2022 года президентских выборах в Сербии стал бывший глава Генштаба страны в период правления прозападных демократов Здравко Понош.

Об этом сообщает «Балканист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По предварительным данным единым кандидатом в президенты Сербии от сербских прозападных партий – Партии свободы и справедливости олигарха и экс- мэра Белграда Драгана Джиласа, Народной партии экс- главы МИД Вука Еремича, Демократической партии экс-президента «демократа» Бориса Тадича и ряда карликовых либеральных партий выдвинут бывший глава Генштаба Здравко Понош.

При этом многих избирателей, подкупило то, что этот человек – уроженец уничтоженной хорватской военщиной при поддержке НАТО Республики Сербская Краина, был уволен вышеупомянутым Тадичем якобы за то, что не смирился с провозглашением независимости Косово, что должно прибавить ему очков среди патриотической части протестного электората.

«Однако же, даже поверхностное ознакомление с его биографией показывает, что всё с точностью до наоборот, – сообщает «Балканист». – Понош был тем самым человеком, стараниями которого при Борисе Тадиче натовская агентура проникла в сербское Министерство обороны и чувствовала там себя как дома. Понош окончил Королевский военный колледж в Лондоне, потом курсы в академии Вестпоинт в США, потом специализированные курсы НАТО в Женеве. Натовские товарищи, видимо, сочли его достойным доверия, во всяком случае, именно он возглавил канцелярию по сотрудничеству с НАТО при сербском Генштабе, которая, затем, переросла в отдел по сотрудничеству с НАТО, занимавший целый этаж в министерстве. Почему Тадич уволил этого НАТО-лоббиста с должности начальника Генштаба понятно не до конца, с большой долей вероятности Понош просто не сработался с министром обороны Драганом Шутановцем (сам метил в это кресло, но не сложилось)».

Недавнее телеинтервью вероятного кандидата в президенты также наглядно показывает, что ставленник прозападных сил рассчитывает на смену власти в Сербии при помощи США.

«Американцы задействовали такого известного борца с авторитарными режимами, как Кристофер Хилл. Взяли этого человека, который вообще-то на пенсии, и прислали послом в Белград. Конечно, это не случайно. Я думаю, что цель приезда сюда Хилла – убрать Вучича. Думаю, что Хилл из Сербии уедет не раньше, чем уберет Вучича…», – заявил Здравко Понош.