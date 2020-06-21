Сербская оппозиция на финальный митинг перед днем голосования смогла вывести всего 1000 человек

21.06.2020, Белград, Ксения Голуб

В субботу, накануне внеочередных парламентских выборов в Сербии, оппозиция вывела своих сторонников на финальную акцию протеста, которая по числу собравшихся стала самой значительной за последний месяц, однако численность все равно не превышала тысячи человек. Митинг проводился без учета карантинных мер – физической дистанции и требования ношения масок.

Митинг проходил перед зданием Национального парламента – Скупщины, куда были также стянуты серьезные силы полиции. Движение транспорта оказалось перекрыто.

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Организатором акции в этот раз стал независимый депутат, а в прошлом представитель оппозиционной партии «Двери» Сдржан Ного. Он пригласил к участию самые различные малочисленные движения – от ультранационалистического «Народного патруля», борющегося против мигрантов и призывающего в том числе и к силовым акциям, движения «Косово не сдается» до объединения родителей пропавших детей и группы лиц, выступающих против 5G сетей. В какой-то момент к митингу присоединилась группа верующих, проводившая крестный ход по центру Белграда.

«Дорогие братья и сестры, спасибо за то, что вы откликнулись но мой призыв прийти в таком большом количестве. Я ожидал, что людей будет как минимум в 20 раз меньше, я ожидал, что здесь будет 50, 100, 200 человек. Я знаю, что обещал вам сцену и фейерверк, но было так много препятствий, что никто не разрешил предоставить мне сцену», – оправдывался организатор за малочисленность митинга.

Ного обратился к протестующим с предложением – прямо на площади избрать своих депутатов, после чего ввести их в здание Скупщины, чтобы сформировать «временное правительство».

«Это не революция, это не переворот, это праздник демократии», – сказал политик. При этом законные выборы организатор акции предложил своим сторонникам игнорировать.

Оппозиционер обратился к полиции с требованием пропустить манифестантов в здание. Получив естественный в данной ситуации отказ, Ного смог договориться о том, чтобы ему позволили одному войти в Скупщину, где он пробыл несколько минут и вышел.

Митинг завершился мирно – покричав еще, послушав лившийся из колонок и уже поднадоевший политический рэп, народ разошелся.

Напомним, в рядах сербской оппозиции недавно произошел крупный раскол. Часть ее выступила за бойкот выборов – это партии «Двери», «Народная партия» и другие объединения, входящие в «Союз за Сербию». А ряд других – таких, как «Движение свободных граждан» Сергея Трифуновича, Социал-демократическая партия экс-президента страны Бориса Тадича и другие, приняли решение участвовать в кампании.