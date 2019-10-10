Сербская оппозиция начала рвать национальные флаги

10.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Актер Бранислав Трифунович, который является одним из лидеров протестов оппозиционного движения Драгана Джиласа «1 из 5 миллионов», разорвал сербский флаг перед шокированной публикой в Национальном театре в Лесковаце во время спектакля «Падение» в постановке другого известного оппозиционера Кокана Младеновича.

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При этом он заявил, что сербский триколор является флагом «убийц и воров».

Бранислав Трифунович

Большая часть аудитории с негодованием вышла из зала, но были и те, кто вознаградил этот позорный жест бурными аплодисментами.

На круглом столе по окончании спектакля, младший брат лидера Бранислава Сергей Трифунович объяснил, что уничтожение флага – это «патриотический акт».

Сергей Трифунович

«Под этим флагом люди убивают, крадут, лгут, обманывают. Мой флаг чистый и незагрязненный. А их – воровской. Они для меня убийцы! Эти люди никогда не будут любить нашу страну больше, чем я. Они грязны под этим флагом, а не я. Я не убиваю, не краду и не вру, и я не использую этот флаг, чтобы сделать что-то подобное. И все, что вы видели, было в защиту этого флага», – прокомментировал Трифунович.

Простые люди негодуют, но прокуратура Сербии пока не предприняла никаких шагов.

В то же время, когда лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель со сторонниками сжег флаги США и Хорватии, они были немедленно обвинены и наказаны!

Воислав Шешель

«Трифунович должен быть наказан соответствующим образом. Почему меня наказали, когда я сжег хорватский флаг? Под этим флагом хорваты совершили так много преступлений против сербского народа!

Прокуроры выдвинули против меня обвинения, но с 2016 года у меня есть парламентский иммунитет. Мой помощник Неманья Шарович был оштрафован в 2012 году, когда он сжег флаги Косово, США, ЕС и НАТО перед президентским дворцом Сербии», – отметил Шешель,

Он полагает, что Трифунович должен быть немедленно заключен в тюрьму.

«Честно говоря, я бы застрелил его за то, что он сделал, но, к сожалению, смертная казнь отменена», – заявил лидер радикалов.

Депутат Сербской прогрессивной партии и адвокат Владимир Джуканович заявил, что рвать флаг и оскорблять государство недопустимо.

Владимир Джуканович

«Согласно статьи Уголовного кодекса, любой, кто публично оскорбляет Сербию, ее флаг, герб или гимн, будет оштрафован или заключен в тюрьму. Трифунович должен ответить! Даже если это часть какого-то театрального действа, это запрещено. Попробуйте порвать американский флаг в Америке», – подчеркнул Джуканович.