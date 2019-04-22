Сербская оппозиция начнет вакханалию из-за визита Вучича в Китай

22.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Сербская прозападная оппозиция крайне болезненно воспринимает известие о визите президента Александра Вучича в Китай, где, помимо переговоров с руководством КНР, предстоит встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политический обозреватель Армен Гаспарян.

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По его словам, оппозиция постарается дискредитировать визит в своих «дружественных СМИ», а достигнутые Вучичем выгодные для Сербии договоренности – попросту замолчать, как это было в случае с прошедшим накануне массовым митингом в поддержку сербских властей в Белграде.

«Они всегда подают информацию только в определённом смысле, стараясь показывать только определённый ракурс. Поэтому, разумеется, митинг в поддержку Вучича, который собрал намного больше людей, чем акции оппозиции, их не интересует просто по определению. В этом нет принципиальной новизны, вы можете примерно такую же картину лицезреть условно в отношении к Белоруссии или к Украине. Даже проще сравнивать с Белоруссией, потому что там оппозиция примерно такая же, как и в Сербии», – сказал Гаспарян.

«Что касается предстоящего международного турне сербского лидера, то, конечно, оно в значительной степени должно показать усиление позиции Сербии, потому что встречи – как в Москве, так и в Китае – это само по себе событие, и, вне всякого сомнения, конечно, это будет сильно использоваться оппозиционными СМИ. Я полагаю, нас здесь ждёт определённого рода смысловая вакханалия, которая, опять же, едва ли кого-то удивит, потому что всё это мы наблюдали неоднократно», – рассуждает эксперт.