Сербская оппозиция не смогла организовать массовые протесты

Елена Острякова.  
28.12.2023 10:20
  (Мск) , Москва
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Балканы, Беспорядки, Дзен, Майдан, Политика, Россия, Сербия


Раскрученные в западных СМИ протесты в Белграде на самом деле очень малочисленны.

Об этом в интервью телеканалу RTVI,  заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Раскрученные в западных СМИ протесты в Белграде на самом деле очень малочисленны. Об этом...

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«Мы исходим из того, что протестное движение будет продолжаться. Тем не менее, масштаб протеста меньше, чем был ранее, и на порядки меньше, чем ожидала оппозиция и те, кто ее подталкивал и настраивал на дальнейшие действия.

Три тысячи, даже меньше – самый большой показатель, воскресный, когда протесты сочетались с хулиганскими, варварскими и насильственными действиями. Хорошо, что насилие пока развития не получило», – сказал российский дипломат.

Он отметил грамотные действия сербской полиции, которая проявила твердость, но не перешла черты, за которой Запад мог бы обвинить ее в насилии.

Российский посол прогнозирует, что ситуация с протестами будет развиваться «волнообразно», и напомнил что оппозиция выводит людей с мая, открыто заявляя, что никакой результат выборов их не устроит.

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