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Сербская коалиция националистически настроенных партий и организаций NADA подсчитала, что с подписанной на днях в Брюсселе Дорожной картой соглашения по энергетике между Белградом и Приштиной Сербия теряет больше, чем приобрела.

Оппозиционеры потребовали, чтобы все соглашения обсуждались в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам факт того, что дистрибьютор «Электросевер» будет функционировать в рамках нормативно-правовой системы самопровозглашенного государства Косово, представляет собой значительную уступку Приштине. Что больше всего беспокоит, так это возможность того, что самопровозглашенные учреждения теперь могут свободно использовать стратегически важную подстанцию ​​Валак, что и было их главной целью», — сказал Воислав Михайлович, президент POKS, который формирует коалицию NADA с Новой Демократической партией Сербии и иными ассоциациями.

По словам Михайловича, опасения, что Брюссельское соглашение в сфере энергетики приведет к передаче всей энергосистемы на севере Косово и Метохии косовским операторам, оправдались.

«Мы требуем, чтобы все договоренности, достигнутые между Белградом и Приштиной, были представлены общественности, и чтобы обсуждение этого было открыто в новом созыве сербского парламента», — говорится в заявлении Михайловича.

Соглашение призвано регламентировать оплату поставок электроэнергии в четыре муниципалитета на севере края, где живут преимущественно сербы. Из-за отсутствия документов местные жители не могли оплачивать энергоресурсы в течение более чем 20 лет.