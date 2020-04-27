Сербская оппозиция объявила о «государственном перевороте»

27.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В Сербии прозападный «Альянс за Сербию» намерен провести во вторник возле Народной скупщины (парламента) страны акцию против «антиконституционного решения» руководства государства отменить парламентские сессии на время эпидемии COVID-19.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Парадокс сложившейся ситуации состоит в том, что в акции протеста намерены принять участие входящие в «Альянс за Сербию» оппозиционные партии и движения, ранее заявившие о бойкоте перенесенных парламентских выборов, из-за якобы уверенности в их заранее подтасованных властью результатах.

На самом деле, как показал недавний опрос, проведенный опять же прозападным «грантоедским» Институтом по европейским делам в Белграде, 61,9% граждан Сербии готовы отдать голоса за предвыборный блок сербского президента «Александр Вучич – За наших детей», основу которого составляет правящая Сербская прогрессивная партия, в то время как за «Альянс за Сербию» – не более 7,1%. Акцию протеста «внесистемники», пока еще остающиеся депутатами парламента, хотят провести во время заседания Скупщины, на котором президент Александр Вучич и правительство страны намерены поставить вопрос о временном приостановлении работы законодательного органа власти до окончания эпидемии и назначения новых выборов.

«Время, прошедшее с момента объявления коронавирусной пандемии показало, что бойкот выборов был оправдан, – обосновал намерение провести акцию протеста председатель прозападной Демократической партии Зоран Лутовац. – Это не означает, что мы против парламентаризма как такового. Наоборот, мы защищаем парламентаризм в наших действиях. Мы защищаем институт и парламентскую систему, не допуская, чтобы она была единоличной».

«Отталкиваясь от того факта, что чрезвычайное положение было введено неконституционным образом, правительство Сербии и президент Сербии Александар Вучич нарушили Конституцию, обессмыслив разделение властей и присвоив полномочия, которые им не передавали, оппозиция приняла решение не участвовать в предстоящей сессии Скупщины, не желая, чтобы узурпаторы попирали Конституцию», – в свою очередь заявил лидер Движения за перемены Янко Веселинович.

Лидеры «Альянса за Сербию» объявляют о предстоящем протесте у Народной Скупщины.

«Президент Сербии, председатель правительства Сербии и председатель сербского парламента совершили государственный переворот заключив «трехсторонний пакт» по отмене работы сербского парламента и введя чрезвычайное положение, – нагнал жути лидер националистическо- популисткой партии «Двери» Бошко Обрадович. – После этого (приостановления работы Народной скупщины – ред.) последуют нарушения прав человека, аресты, скандальные судебные процессы через мониторинг интернета и отправка в тюрьмы тысяч людей, подчинение СМИ ужасами злоупотреблениями, пандемией и чрезвычайным положением для продвижения Александра Вучича».

В плюс лидерам «Альянса за Сербию» можно отнести только тот факт, что они не призывали своих сторонников выходить на улицы, намереваясь нарушать карантин и пикетировать работу парламента лично.