06.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Политика, Провокации, Сербия
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Сербская оппозиция опять атаковала телевидение

Традиционная акция прозападной сербской оппозиции «1 из 5 миллионов» в Белграде собрала не более 500 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом майданщики в очередной раз атаковали государственные СМИ. Они исписали парадную дверь медиацентра «новогодними пожеланиями»: «Молчать не по-сербски», «Пять минут на пять миллионов», «Наше право знать все».

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В этот раз основным спикером стал Срджан Маркович – один из молодых сторонников Драгана Джиласа, захвативший в этом году здание ректората университета Белграда. Он заверил немногочисленных сторонников, что власть их боится, поэтому протесты надо продолжать.

Именно он призвал граждан пойти вместе к Радио и телевидению Сербии (РТС), чтобы рассказать им, чего они ожидают в 2020 году.

У здания телевидения майданщики принялись шуметь, чтобы сорвать трансляцию новостной программы.

После трехмесячного перерыва протесты также прошли в Крагуеваце. К гражданам, собравшимися на одной из площадей города, обратились вице-президент Партии свободы и справедливости Мариника Тепич, активисты Биляна Стойкович и Срджан Миливоевич.

Ранее сербские оппозиционеры уже пытались блокировать телецентр и срывать трансляции с участие президента страны Александра Вучича

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