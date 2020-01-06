Сербская оппозиция опять атаковала телевидение
Традиционная акция прозападной сербской оппозиции «1 из 5 миллионов» в Белграде собрала не более 500 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
При этом майданщики в очередной раз атаковали государственные СМИ. Они исписали парадную дверь медиацентра «новогодними пожеланиями»: «Молчать не по-сербски», «Пять минут на пять миллионов», «Наше право знать все».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В этот раз основным спикером стал Срджан Маркович – один из молодых сторонников Драгана Джиласа, захвативший в этом году здание ректората университета Белграда. Он заверил немногочисленных сторонников, что власть их боится, поэтому протесты надо продолжать.
Именно он призвал граждан пойти вместе к Радио и телевидению Сербии (РТС), чтобы рассказать им, чего они ожидают в 2020 году.
У здания телевидения майданщики принялись шуметь, чтобы сорвать трансляцию новостной программы.
После трехмесячного перерыва протесты также прошли в Крагуеваце. К гражданам, собравшимися на одной из площадей города, обратились вице-президент Партии свободы и справедливости Мариника Тепич, активисты Биляна Стойкович и Срджан Миливоевич.
Ранее сербские оппозиционеры уже пытались блокировать телецентр и срывать трансляции с участие президента страны Александра Вучича
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.