Сербская оппозиция поддержала албанских нациков

13.09.2019, Москва, Елена Острякова

Сербская оппозиция поддержала албанских националистов на местных выборах в общине Медведжа, находящейся на границе с Косово.

Об этом пишет сайт BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Альянс сербских оппозиционных партий бойкотировал местные выборы, заявив, что они не являются ни свободными, ни справедливыми. Лидер местного отделения оппозиционной партии “Двери” Зоран Йованович обвинил Прогрессивную партию в запугивании избирателей. Однако, когда его попросили привести пример, Йованович пожал плечами и сказал: «Люди в городе говорят об этом». Местный чиновник, который отказался назвать свое имя, сказал, что оппозиция просто не смогла собрать достаточно подписей для регистрации избирательного списка», – говорится с статье.

Кроме того, авторы встретили на автобусной остановке женщину, которая специально приехала в Медеджу, чтобы проголосовать за кандидата от Прогрессивной партии.

Таким образом сербская оппозиция солидаризовалась с лидерами этнической албанской общины, которая взяла всего три места в местном парламенте. Албанцы выкрикивали оскорбления и обвиняла власти в том, что они исключили из списков граждан, переехавших в Косово или ЕС.

В итоге Прогрессивная партия президента Сербии Александра Вучича набрала 68% голосов. Со своими союзниками из Социалистической партии Сербии и Объединенной Сербии она контролировать 18 из 25 мест в местном парламенте.

Это важная победа для власти, поскольку в 1998-99 годах албанцы Медведжево оказывали вооруженное сопротивление сербским силам безопасности. Община находится недалеко от границы с Косово и дестабилизация там представляет потенциальную угрозу.