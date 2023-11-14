Сербская оппозиция предательски готовится признать фальшивый «геноцид в Сребренице»

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Политики из прозападных партий, объединившиеся в предвыборный блок «Сербия против насилия», заявили о готовности признать антисербский миф американских политтехнологов о «геноциде в Сребенице».

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чиновники бывшей власти [когда в Сербии правили прозападные либералы]? которые теперь в основном собрались вокруг списка «Сербия против насилия» с несколькими амбициозными подкреплениями со стороны печально известных НПО, являются основными политическими сторонниками признания вины за предполагаемый геноцид, который, опять же, якобы был совершен во имя сербского народа и сербского государства. Эта интерпретация направлена на то, чтобы возложить коллективную вину на сербов и государство Сербия за события, о которых никто из нас не только ничего не знал, но даже по сей день мы не можем добраться до истины, скрытой под поверхностью приговоров различных политических трибуналов и политической повесткой, согласно которой необходимо найти дежурных виновников, чтобы забыть кровавое прошлое проигравших в двух мировых войнах», – пишет издание.

Далее «Политика» приводит высказывания по поводу «геноцида» лидеров «Сербии против насилия».

«Если резолюция была принята и использована классификация Международного суда, который говорит, что это был геноцид, то мы собираемся по новой признать ее», – заявил политик номер один из прозападного списка – Радомир Лазович.

Олигарх и бывший мэр Белграда Драган Джилас, третий в списке «Сербия против насилия», придерживается того же мнения.

«Давайте посмотрим в лицо прошлому и геноциду, который был совершен в Сребренице», – сказала Мариника Тепич, шестая в списке «Сербия против насилия».

«Мы очень четко сказали, что Сребреница – это геноцид», – заявила Биляна Джорджевич, 11-я в списке прозападного блока.

«В 2010 году наш парламент принял резолюцию, посвященную этой дате», – заявил Зоран Лутовац, 37-й в списке «Сербия против насилия».

«Я бы сказал, что геноцид произошел в Сребренице, потому что так было решено, – добавил в свою очередь либеральный политик Небойша Зеленович, 72-й в списке.

«Политика» заключает, что неизвестно, есть ли в списке «Сербия против насилия» кто-то, кто не считает сербов геноцидной нацией или же этот пункт был обязательным условием для кандидатов в этот блок.

Боснийский шахтерский городок Сребреница в последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, где базировались банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича. Исламисты нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, пытая и жестоко убивая их население, сжигая дома и церкви, убив порядка 3,5 тысяч человек – от детей до стариков.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу. Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда были целенаправленно эвакуированы все женщины и дети.

После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными политехнологами был придуман мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования боснийских сербов уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, и вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.