Сербская оппозиция превратила голодовку в дешевый цирк

12.05.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Инициативу независимого депутата Народной скупщины Сербии Миладина Шеварлича, решившего при помощи голодовки привлечь внимание общественности к несоблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по Косово и нарушению суверенитета Сербии, фашиствующий оппозиционер Бошко Обрадович решил использовать в своих целях.

Об этом из Белграда сообщает собственный корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым из сербских политиков объявил голодовку независимый депутат Народной скупщины Миладин Шеварлич после того, как ему не удалось убедить членов сербского парламента обсудить нарушение территориальной целостности и суверенитета страны и несоблюдение резолюции 1244 Совета Безопасности ООН по Косово.

Следом глава парламентской группы правящей Сербской прогрессивной партии Александр Мартинович и его соратница Сандра Божич решили объявить голодовку в знак протеста против того, что прокуратура и судебная власть в Сербии не отреагировали на «фашистские выступления» Бошко Обрадовича.

«Прокуратура должна отреагировать на то, что депутат Мариян Ристичевич был брошен на землю, его били ногами по голове, ему были нанесены тяжелые телесные повреждения, а затем оппозиция заявила, что у Ристичевича был нож. И вы знаете, что у него был не нож, а ключи от машины…Если это нападение на депутата останется безнаказанным, кто гарантирует права любому гражданину Сербии?! Эта наша борьба – это борьба не отдельных людей, а всех граждан Сербии!»- сказал Мартинович журналистам.

Что характерно, после нападения на Ристичевича у входа в парламент, на этих же ступенях, решил объявить голодовку и сам Бошко Обрадович. Поэтому народным избранникам от СПП приходится вынуждено терпеть не самую приятную компанию в лице фашиствующего оппозиционера. Минувшую ночь прогрессисты вместе с Шеварличем провели на ступенях Народной скупщины, в отличие от Обрадовича, которому его заместитель привезла подушку и одеяло, и он с комфортом расположился внутри здания, а вернулся на лестницу только к семи утра.

«Единственный человек, который искренне пошел на этот шаг – это профессор Шеварлич, – прокомментировал ситуацию «ПолитНавигатору» лидер Демократической партии Сербии Милош Йованович. – Он первым, из чистых мотивов и намерений, а также из-за важнейшей национальной проблемы – вопроса Косово и Метохии, начал голодовку. К сожалению, этот шаг был узурпирован некоторыми оппозиционными депутатами, и в итоге все вместе создали недостойный политический цирк. Что касается меня, я искренне желаю всем им продолжить голодовку до конца, и надеюсь, что профессор Шеварлич откажется от того, что превратилось в отчаянное и дешевое шоу».