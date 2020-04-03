Сербская оппозиция призывает к перевороту в охваченной эпидемией стране

03.04.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Вывести народ на улицы во время карантина, арестовать президента Сербии за общение с его венгерским коллегой – вот далеко неполный список, чем занимают себя лидеры прозападного «Альянса за Сербию», в то время как руководство страны борется с эпидемией.

Об это сообщают сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Введение 15 марта руководством Сербии режима ЧС и перенос апрельских парламентских и местных выборов отнюдь не успокоило привыкшую к уличным акциям и политическим провокациям прозападную внесистемную оппозицию, объединившуюся в «Альянс за Сербию». Причем разной степени токсичности провокативными действиями отметились все лидеры этого разношерстного образования, желающего при помощи Брюсселя и Вашингтона свергнуть законную власть в стране.

В частности, внесистемщики узрели во введенном властями временном ограничении выгула домашних животных (в рабочие дни – до 17:00 часов, в выходные – до 15:00) нарушение прав их владельцев и стали подбивать тех, чтобы они подписали петицию за право выгуливать своих любимцев по вечерам. В итоге подписи под документом поставили тысячи человек, игнорируя резоны руководства страны, которое введением ограничения не давало возможности собачникам собираться в компании, общаться, подвергая опасности заражения себя и окружающих.

Дело дошло до того, что наиболее «продвинутые» граждане начали готовить иск в ЕСПЧ по поводу ограничения свободы их передвижения из-за комендантского часа. Также подконтрольные внесистемной оппозиции СМИ внезапно озаботились правами бездомных животных, которые могут пострадать в результате дезинфекции улиц сербских городов.

В свою очередь один из лидеров оппозиционного «Альянса», олигарх Драган Джилас начал жестко критиковать президента Сербии Александра Вучича за введенный запрет на пребывание на улицах лиц старше 65 лет.

«Спросите у Вучича, с какими врачами он консультировался, когда затеял эту ситуацию» – заявил Джилас изданию Danas.

Сам оппозиционный политик считает, что пенсионерам необходимо выделить время на прогулки в период комендантского часа, например, вечером. Кто при этом будет следить за тем, соблюдают ли они дистанцию и правила безопасности, он не уточнил.

«Эта мера предпринята не для того, чтобы кого-то унизить, а для того, чтобы уменьшить расширение вируса, – парировал Джиласу главный эпидемиолог страны доктор Предраг Кон. – Пожилым людям запрещено входить на улицу, чтобы банально сохранить им жизнь, ведь они – главная группа риска».

Но подобные доводы специалиста Драган Джилас пропустил мимо ушей, записав видео, где он во фривольной форме обратился к президенту Вучичу.

«Ты думаешь, что ты хорошо работаешь? – спросил оппозиционный лидер. – Ты должен запомнить одну вещь: Сербия функционирует сегодня не благодаря тебе, а благодаря людям, которые в этой стране живут, и в первую очередь, медицинским работникам – медсестрам, персоналу, врачам, пекарям, водителям, родителям, которые занимаются со своими детьми…благодаря тем, кто идет на работу и трудится, не щадя себя. Они любят свою страну…

Мы уже месяц терпим твое невежество и нападки на пенсионеров, граждан, которые живут заграницей, на нас – оппозицию, за наше предложение по выделению времени на прогулку пенсионерам. Ты говоришь, что в таком случае белградские кладбища после этого будут переполнены. Ты орешь каждый день по телевизору на граждан, которые не сидят дома…Это все потому, что ты слишком поздно отреагировал на угрозу…».

«Этот человек говорит о рабочих, медсестрах и врачах, и всех тех, кто во время его правления должен был упаковать вещи в чемодан и уехать заграницу, потому что он увольнял работников, урезал заработную плату, крал, обманывал, лгал, чтобы просто разбогатеть, – прокомментировал видеовыпад Джиласа министр труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Зоран Джорджевич, напомнив тому о временах, когда прозападная Демократическая партия, в которой он начинал свою политическую карьеру, была у власти, а он сам занимал пост мэра Белграда. – Единственная правда, которую он изложил в своем обращении, заключается в том, что эти люди молчат и работают, потому что любят свою страну.

И это абсолютно правильно, они любят свою страну, они могут наконец жить в ней и зарабатывать на жизнь для себя и своих семей».

Другой видный оппозиционер, актер и лидер «Движения свободных граждан» Сергей Трифунович занялся отрицанием коронавируса как такового. В своем аккаунте в Twitter он опубликовал коллаж, где президент Сербии обращается к пустым койкам временного стационара, расположенного на территории белградской Ярмарки. Подписав его фразой: «Дарю годовой абонемент на вход в Ярмарку», оскорбив тем самым чувства тех, чьи родственники уже умерли в результате эпидемии.

Еще один видный оппозиционер Любиша Дишич, в своем аккаунте в Twitter и вовсе призвал своих сторонников в ближайшие выходные, в разгар эпидемии выйти на улицы.

«Ото дня ко дню все яснее, что Вучич и его команда не справляются с ситуацией, – написал Дишич. – Думаю, настало время оппозиции вывести народ на улицы и таким образом добиться переходного правительства, свободных СМИ и эффективного кризисного штаба, который будет управлять кризисом».

Дальше всех пошел лидер партии «Двери» Бошко Обрадович, который после объявления режима ЧС выступил с программным заявлением:

«ЧС провозглашается только, когда есть опасность, угрожающая существованию народа и государства. Пандемия вируса считается стихийным бедствием – явлением, которое может представлять угрозу жизни и здоровью большого количества людей. Однако, это не повод вводить режим ЧС. Власть нарушила Конституцию страны, которая гласит, что объявить данный режим может только парламент. Оправдываясь запретом на проведение массовых мероприятий с участием свыше 100 человек правительство и президент приняли данное решение самостоятельно… Режим ЧС используется, как пиар-ход лидера Сербской прогрессивной партии (Александра Вучича – ред.)», – заявил Обрадович.

После чего оппозиционер потребовал, чтобы президента Сербии «срочно изолировали» в связи с его визитом в Венгрию и встречей с президентом Орбаном. А если сербский лидер откажется от карантина, судить его. Закончил Обрадович призывом к армии и полиции «изгнать предателя из власти».

«Этот человек хочет меня арестовать, – отреагировал на эскападу лидера «Дверей» сам Александр Вучич. – Он также бы хотел бы, чтобы я был убит, но об этом не принято говорить. Это, по определению, классический пример призыва к перевороту, потому что он призывает военных и полицию захватить власть».

«Прокуратура должна вызвать Обрадовича на допрос, чтобы определить наличие элементов преступления, – прокомментировал конфликтную ситуацию «ПолитНавигатору» адвокат Иван Нинич. – Если данный факт подтвердится, и прокурор подаст иск на возбуждение уголовного дела, его инициатором станет государство. При этом срок тюремного заключения по подобным преступлениям составляет до пяти лет. Однако он может быть увеличен до 8 лет, если в процессе расследования выяснится, что обвиняемому оказывалась поддержка из-за рубежа для свержения законно избранного правительства».

На сегодняшний день в Сербии официально зарегистрировано более 1000 случаев заражения COVID-19, около 70 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 28 граждан умерли. В связи с этим лидер страны Александр Вучич заявил о возможности введения 24-часового комендантского часа, который продлится в течение двух недель.