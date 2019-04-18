Сербская оппозиция пытается запугать Вучича и призывает в помощь международных преступников

18.04.2019, Белград, Ксения Голуб

В Белграде возле Скупщины 19 апреля, в 18:00 пройдет большой митинг проправительственной Сербской прогрессивной партии (СПП), возглавляемой президентом Александром Вучичем.

Акция «Будущее Сербии» обещает стать одной из самых массовых за последние 50 лет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме лидера, на акции планирует выступить и председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, министр иностранных дел Ивица Дачич, министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто и другие официальные лица.

По данным сербского издания Informer, президент Сербии Александр Вучич предложит гражданам со всей страны объединиться по всем важным вопросам для государства и народа, потому что единство, как он говорил ранее, идет не только в защиту интересов Сербии, особенно в Косово и Метохии, но имеет решающее значение также и во всем регионе.

Есть сведения, что на митинг съедутся активисты и граждане со всей Сербии и региона, несмотря на возможность блокады приезжающих со стороны оппозиционного «Союза за Сербию».

На прошедшем 16 апреля большом партийном собрании в Сава-центре, где присутствовало 7000 членов СПП, Вучич сказал, обращаясь к лидерам оппонентов из «Союза», что митинг 19 апреля в Белграде не начнется, пока все желающие не придут.

«Давайте, попробуйте заблокировать путь, и что вы увидите? Каждая блокада будет разрушена, и все увидят, что эта банда является фашистской, а этот фашизм в Сербии не пройдет», – предупредил Вучич.

Заместитель председателя СПП Дамир Зобеница сказал несколько дней назад, что большое количество заинтересованных людей из Славонии, Республики Сербской и Черногории приедут на это собрание и что желающих так много, что они не могут предоставить достаточно автобусов для всех людей.

Кроме того, в поддержку Вучича выступает и большинство сербов в Косово и Метохии. 27 человек из этого региона отправились в Белград 12 апреля пешком, и, по их словам, они решили провести марш, чтобы поддержать президента Александра Вучича и его усилия по улучшению жизни сербов в Косово.

Министр внутренних дел Небойша Стефанович заявил сегодня, что завтрашнее собрание в Белграде будет проходить без инцидентов и в нем примет участие огромное количество людей, сообщает Kurir.

Между тем, оппозиционные лидеры пытаются любым методом сорвать акцию СПП. Так, в твиттере появился ряд аккаунтов, где сторонников оппозиции призывают насыпать сахар в бензобаки автобусов, которые должны привезти людей, а также воровать ключи транспортных средств, чтобы участники митинга не могли вернуться домой.

Кроме того, представители «Союза» вновь мешают реконструкции белградских улиц, нанося серьезный экономический урон, который, по словам заместителя мэра города Весича, «дорого обойдется каждому белградцу».

Однако сейчас у оппозиции хватает и других проблем. Лидер Народной партии, входящей в «Союз», Вук Еремич, попал в скандальную историю. На панельную дискуссию в своей организации CIRSD он привез в качестве гостя Шоката Азиза, бывшего премьер-министра Пакистана. И все бы ничего, только эта персона имеет ряд международных ордеров за ряд серьезных преступлений, в том числе обвинения в причастности к убийству.

Так, в 2013 году Федеральное агентство расследований (FIA) связалось с Интерплолом, чтобы добиться ареста Шока Азиза, потому что подозревало его в убийстве Акбара Бугти. Согласно источникам, цитируемым СМИ, в письме Интерпола было сказано, что Шокат Азиз и бывший губернатор Белуджистана Овайс Гана были объявлены обвиняемыми по делу о смерти Бугти. И теперь кровавый диктатор свободно появляется на конференции у лидера Народной партии.

Возможно, что это не единственная связь оппозиционных лидеров с криминальным миром, объясняющая неожиданно появившиеся на их счетах сомнительные суммы. Тот же Еремич более месяца отказывлся отвечать на вопросы журналистов о миллионах евро и долларов, которые он приобрел неизвестным образом.