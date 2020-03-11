Сербская оппозиция раскачивает проблему мигрантов

11.03.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В сербской столице в международный женский день было не спокойно. Здесь прошел митинг, который объединил сторонников радикальных националистических организаций против мигрантов из стран Ближнего Востока.

Около 200 человек заблокировало прилегающую к зданию правительства – Влады – улицу Неманьина, мешая проезду транспорта. Полиции пришлось перекрыть участок проезжей части.

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Данная акция получила название «Массовый народный патруль» – по аналогии с действующими нелегально «народными патрулями», организованными националистическими объединениями, такими как «Не сдадим Косово» и подобными.

По сути, «патрули» – это группы людей, которые, не имея никаких полномочий, останавливают любых людей, показавшихся им подозрительными или мигрантами, на улицах городов. При этом они требуют предъявить документы, а в случае, если таковых у остановленных нет, дело доходит до оскорблений и угроз. Подобные патрули действуют в Болгарии, Словении и Германии. В Сербии деятельность «активистов» уже привлекла несколько раз внимание полиции и прокуратуры, однако на данный момент реальных уголовных дел заведено не было.

Размахивая флагами Сербии и Греции, в знак ее поддержки в связи с конфликтом вокруг беженцев, собравшиеся выкрикивали националистические лозунги вроде – «Сербия-сербам», «Мигрантов за проволоку» и др. А также активно критиковали действующую власть за то, что границы Сербии до сих пор не закрыты для выходцев из Сирии.

При этом выступающие с импровизированной трибуны говорили о том, что практически все мигранты являются моджахедами и приехали сюда, чтобы проводить джихад – войну против «неверных».

«Если сегодня мы впустим их в Сербию, завтра они будут фотографироваться с нашими головами в руках» – заявил один из спикеров.

В их числе оказался и Деян Златанович, главный редактор портала «Сербин.инфо». Он обвинил сербские СМИ в том, что они не освещают проблемы мигрантов, которых страны ЕС «возвращают» со своих территорий в Сербию.

«Нужны ли Сербии 10 тысяч афганистанцев? Будет ли в Сербии безопасно, когда они разойдутся по всей стране?» – задал он в финале своего выступления вопрос.

В качестве доказательства опасности, исходящей от беженцев, организаторы привели свидетельства двух «жертв» – пострадавшего официанта Ненада Савича из Белграда, который получил, по его словам, травму ноги в драке с мигрантами. Мужчина снимал деньги в банкомате, когда на него напали неустановленные лица. И девушки-таксистки Натальи Рангелов из Пирота, которая была напугана агрессивным поведением и оскорблениями от своих пассажиров из числа беженцев с Ближнего Востока.

Однако, по словам обоих свидетелей, полицией расследования данных инцидентов не проводилось, а значит, невозможно проверить истинность обвинений.

При этом, один из выступающих призвал полицию защищать своих граждан, а в случае, если она это сделать не может, то они, националисты, готовы взять это дело на себя.

Слова выступающих были встречены криками негодования и скандированием националистических лозунгов.

После выступлений толпа двинулась к той части Белграда, Савамале, где на данный момент сосредоточена основная группа мигрантов – это территория у бывшего здания железнодорожного вокзала, где сейчас ведутся строительные работы. По пути активисты кинули камень в здание комиссариата по вопросам беженцев. Придя на конечную точку своего маршрута, участники акции вновь стали кричать свои лозунги, однако столкновения с беженцами не случилось, и все обошлось мирно.

Сегодня сложно сказать, кто именно стоит за данными националистскими структурами, пытающимися «раскачать лодку» в многонациональной стране, однако оскорбительные лозунги, направленные против президента Сербии Александра Вучича и его правительства, позволяют сказать, что «гидра» оппозиции обзавелась еще одной головой.