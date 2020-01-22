Сербская оппозиция раскололась из-за бойкота выборов

22.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербское оппозиционное движение «1 из 5 миллионов», которое устраивает каждую неделю антиправительственные акции в Белграде, будет вынуждено отказаться от бойкота выборов, если его в течение недели не поддержат их союзники – Партия современной Сербии и Новая партия.

Об этом заявила представитель движения Валентина Рекович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые партии, которые уже объявили бойкот, не надеялись, что мы узнаем о том, что они готовятся к местным выборам. Поэтому мы призываем их приостановить всю подготовку к выборам в течение 7 дней, в противном случае наше Движение также пойдет на местные выборы», – сказал Рекович.

При этом она пригрозила, что «1 из 5 миллионов» не допустит бывших союзников и в национальный парламент, выборы которого назначены на весну.

«Поскольку они не объявили бойкота, они показали тем самым, что намерены участвовать в выборах. Но мы заблокируем их участие в парламенте, мы не позволим им (двум вышеназванным партиям) войти в него», – выдвинула ультиматум Рекович.

Она напомнила, что Движение было «инициатором Соглашения и инициатором бойкота» и оно является «последней опорой защиты каждой подписи» под «Соглашением с народом» – документом , принятом оппозиционерами в феврале прошлого года.

«Это наша ответственность и обязанность, потому что мы являемся инициаторами соглашения. Только так мы сможем защитить его», – заявила активистка движения.

«Соглашение с народом» было подписано 6 февраля 2019 года большинством парламентских и непарламентских оппозиционных партий. В нем был прописан ряд ключевых моментов, в том числе отказ от участия в работе всех институтов (прежде всего Национального собрания Республики Сербия) и бойкот любых выборов.

3 сентября организаторы протеста объявили, что они призвали граждан и партии в Сербии бойкотировать очередные парламентские выборы, которые должны состояться в 2020 году.

На данный момент свое решение о бойкоте выборов высказали входящие в «Союз за Сербию» «Партия свободы и справедливости» Драгана Джиласа, «Двери» Бошко Обрадовича, Демократическая партия и др.

При этом Евросоюз настаивает на снятии бойкота и лоббирует уступки в пользу оппозиции со стороны правительства Сербии.