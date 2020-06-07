Сербская оппозиция собрала малочисленный митинг за бойкот выборов

07.06.2020, Белград, Ксения Голуб

В субботу в столице Сербии у здания парламента состоялась очередная малочисленная акция оппозиции с призывом бойкотировать выборы, где, по прогнозам социологов, бесспорную победу должна одержать президентская Сербская прогрессивная партия Александра Вучича, опередив в несколько раз противников власти.

Для снижения явки и срыва выборов реанимируются давно забытые персоны. Например, «беспартийный» Бранко Драгаш – экономист и банкир, который одно время был связан с одним из вождей переворота в Югославии Зораном Джинджичем.

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Драгаш неоднократно становился спонсором и основателем оппозиционных СМИ, он еще с 1989 года выступал за т.н. «демократические течения» (которые, в итоге и привели к гражданской войне и развалу страны).

В последние несколько месяцев Драгаш снова стал появляться с критикой действий современной власти как «беспартийный». Каждую неделю он выкладывает свои ролики, появляется в телепрограммах оппозиционных СМИ.

В минувшую субботу он вывел свою немногочисленную группу поддержки на площадь перед зданием парламента на «Народный протест». Основной призыв ныне «беспартийного» банкира свелся к бойкоту грядущих выборов. А, кроме того, он потребовал отставки Александра Вучича и его правительства, освобождения «всех СМИ от политической цензуры», изменения выборного законодательства и проведения парламентских выборов раз в год.

По мнению Драгаша, Сербия, кроме соблюдения резолюции ООН 1244 по вопросу Косово должна провести референдум по европейской интеграции, ввести запрет на ГМО и сети 5G, принять закон о люстрации политиков и о «прямой демократии». Такие разнообразные требования, вторя своему лидеру, озвучили митингующие.

Правда, «Народный протест» по-настоящему народным так и не стал – акция едва собрала три сотни участников, да и то, в основном это были пенсионеры или случайные прохожие, решившие послушать очередных ораторов.

В ходе акции слово брали «независимые эксперты» – были среди них архитектор, пенсионер… Согласно идее организатора, все желающие могут выступить на протесте, каждый гражданин.

Правда, суть претензий их мало отличалась от ставших обычными уже заявлений представителей прозападного «Союза за Сербию» Драгана Джиласа, Бошко Обрадовича и Вука Еремича. Да и внешне это напомнило очередную «сходку» традиционной оппозиции – те же плакаты с призывом бойкота, свистки, которые ушлые помощники продавали тут же…

Возможно, разгадка такого поразительного сходства кроется в биографии Драгаша, которая свидетельствует о том, что одно время банкир трудился экономическим консультантом черногорского отделения Сербской народной партии Еремича.

Так или иначе, но в субботу полиции снова пришлось перекрывать одну из основных транспортных артерий города. Пошумев около часа, митингующие мирно разошлись.