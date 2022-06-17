Сербская оппозиция требует от Вучича прекратить интеграцию в ЕС

17.06.2022  17:43 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, ЕС, Косово, Политика, Сербия


Сербия должна отказаться от курса на интеграцию в Евросоюз после ультимативного требования канцлера Германии Олафа Шольца признать «независимость» Косово как условия для вступления в ЕС.

Об этом заявил лидер правой партии «Двери» Бошко Обрадович.

Сербия должна отказаться от курса на интеграцию в Евросоюз после ультимативного требования канцлера Германии...

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«Мы можем быть благодарны Европейскому парламенту за подтверждение того тезиса, о котором «Двери» заявляли много лет назад – что условием европейской интеграции Сербии является признание лже-государства Косово», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обрадович оценил, что европейского пути Сербии «не существует», а есть только путь бесконечного шантажа из Брюсселя, который длится целых два десятилетия».

«Хотя нам хорошо известны двойные стандарты западных центров силы, мы не можем понять, как ЕС может одновременно нарушать территориальную целостность Сербии и защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины», — говорится в заявлении Обрадовича.

В апреле 2022 года социологи агентства Ipsos выяснили, что на гипотетическом референдуме о членстве Сербии в Евросоюзе большинство ее населения выступило бы против.

Так, против евроинтеграции выступают 44% граждан, за – 35%, 21% не определившиеся или отказавшиеся отвечать.

  «Несмотря на то, что в последние годы Сербии удалось сбалансировать свою международную политику, нынешние обстоятельства таковы, что ежедневное давление на Сербию с целью принятия решения и присоединения к санкциям против России, безусловно, заставляет граждан принимать другое решение в отношении Союза», – пояснял Марко Ульяревич, директор Ipsos.

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