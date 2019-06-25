Сербская оппозиция в очередной раз раскололась

25.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Крах оппозиционного движения в Сербии становится все более ощутим. В минувшие выходные в «большой акции протеста» в крупном центре Крагуевац участвовало не более 100 участников. Чуть больше набралось на акции в Белграде. Митингующие проследовали от отеля «Москва» до здания медиахолдинга РТС. Но из-за этой группы людей вновь перекрывали центральные улицы, к большому неудовольствию жителей города.

Обещавшие обставить палатками весь Пионерский парк и ближайшие улицы у президентского дворца лидеры «Союза за Сербию» Драган Джилас и Бошко Обрадович в итоге оставили единственный установленный шатер пустым.

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Все это явно заставляет нервничать пестрого оппозиционого обьединения, в которое входит около 30 различных партий и организаций.

В итоге, лидер националистической партии «Двери» Обрадович решил устроить «охоту на ведьм»: он потребовал исключить из входящей в оппозиционный «Союз» Демократической партии двух депутатов, Наташу Вучкович и Гордану Чомич, которые приняли участие в работе парламентского комитета Сербии. Обрадович расценил их поведение, как нарушение коалиционного решения о бойкоте парламента, которое подписали лидеры «Союза».

«Депутаты партии «Двери» будут продолжать бойкотировать все сессии Национального собрания в будущем, включая пленум и комитеты. Я лично считаю, что депутаты, которые не соблюдают Соглашение с народом, больше не должны принадлежать к тем партиям, которые подписали его», – сказал Обрадович телеканалу N1.

Одна из «обвиненных», представительница ДП Наташа Вучкович, оценила общую ситуацию в оппозиционных рядах, как нестабильную, заявив, что в них есть «тлеющее недопонимание». И отметила, что каждый парламентарий должен сам решать, как и когда ему принимать участие в работе Скупщины.

А ее коллега Чомич написала в своем аккаунте в Twitter:

«У меня дежа-вю: мне предписывают, должна ли я голосовать или нет, «по звонку из партии» – напрямую или через общественное мнение».

В защиту коллег по партии высказался Балша Божович:

«Бошко никогда не сможет выкинуть кого-либо из Демократической партии, это ему не позволено. Я не знаю, откуда у него такая свобода, хотя мы все это время работали вместе в «Союзе за Сербию». Очевидно, что это преждевременное заявление, и я не верю, что он хотел бы решать кадровые вопросы в нашей партии. Тем не менее, должны быть четкие границы, за которые никто не должен выходить»,- сказал Божович, добавив, что никто не будет исключен из ДП из-за выражения своего мнения.

Анализируя данную суматоху в организации, политолог Деян Вук Станкович сказал, что различия в оппозиционном блоке становятся все более заметны, пишет Informer.

«Бошковское вмешательство в кадровую политику является своеобразной ценой за вход этой партии в «Союз». Это разнородная коалиция, для которой не существует общей позиции по любому вопросу. Обрадович может с таким отношением создать раскол внутри Демократической партии. За Обрадовичем стоит Джилас, который является жестким противником демократов и той же Вучкович, которые выступают против гротескной «революционной идеи», которую исповедуют Джилас вместе с Обрадовичем, Еремичем, поддерживаемыми частью Twitter- сообщества, а также случайными морально слепыми людьми из так называемого критически мыслящего общества и «независимыми СМИ», – заявил Станкович.