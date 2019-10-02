Сербская оппозиция встала на сторону сепаратистов Косово против президента Сербии

02.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Оппозиция в Сербии, находясь у власти, имела возможность решить вопрос Косово и Метохии, но не сделала этого, и в итоге страна практически потеряла свою южную провинцию.

Ситуацию спас президент Сербии Александр Вучич, который сразу после своего избрания заявил, что это самый важный для страны вопрос.

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Об этом агентству Tanjug заявил член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я видел, что у них не было смелости. Всякий раз, когда нужно было принять важное решение, они всегда говорили «а что скажут иностранцы?». Какие иностранцы?

До тех пор, пока Вучич не сделал тему Косово самым важным сербским вопросом, эта земля была потерянной для сербов. Все думали, что это законченная история.

Было ясно, что с этими четырьмя сербскими муниципалитетами на севере края могут покончить за одну ночь – с помощью введенного иностранного военного контингента», – напомнил Додик.

Он обвинил сербскую оппозицию в том, что теперь из-за политических амбиций она заняла прокосовскую позицию.

«Он (Вучич) начал переговоры. И те сербы (политики), которые могли бы решить эту проблему раньше, чем Вучич, теперь недовольны. И теперь они защищают Косово от Вучича! Это невероятно!», – резюмировал Додик.

Он также опроверг информацию западных СМИ о том, что ситуация в Республике Сербской небезопасна.

«В Сербской не может быть конфликта, я гарантирую. У нас в БиГ есть террористы, которые могут что-то сделать, но Республика Сербская будет защищать себя, а также укреплять независимость посредством политического процесса», – заверил Додик.