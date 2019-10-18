Сербская оппозиция запятнала себя позором

18.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербская оппозиция открыто поддерживает лидера победившей на «выборах» в Косово партии «Самоопределение» Альбина Курти (см. заглавное фото), выступающего за присоединение Косово к Албании.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала ТВ Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не работает более открыто для создания «Великой Албании», чем Альбин Курти. При этом я шокирован патологическими случаями среди нашей оппозиции, которая восхищается Курти», – сказал Вучич.

В этой связи он считает, что лидеры оппозиции не имеют право критиковать его позицию по Косово, поскольку именно во время его президентства 15 государств отозвали в ООН свое признание «независимости» края.

«Независимость Косово не была признана во времена Александра Вучича. В мое время происходят отзывы признания. Вот почему я считаю позорным поведение Янко Веселиновича и всей оппозиции во главе с Джиласом и Еремичем. Они не смеют говорить этого, но я скажу: Косово для меня является частью Республики Сербия! Я говорю людям: не все наше, но и не все их. Давайте дойдем до компромисса», – сказал Вучич.

Одностороннее провозглашение независимости Косова 17 февраля 2008 года изначально под давлением США признали 113 государств-членов ООН. Однако уже в 2009 году начался процесс отзыва признаний. На текущий момент признание уже отозвали 15 государств. К ним может присоединиться еще и Венгрия.