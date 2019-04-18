Сербская оппозиция пытается сорвать акцию в поддержку Вучича

18.04.2019, Белград, Ксения Голуб

В Белграде возле Скупщины 19 апреля в 18:00 пройдет большой митинг проправительственной Сербской прогрессивной партии (СПП), возглавляемой президентом Александром Вучичем.

Акция «Будущее Сербии» обещает стать одной из самых массовых за последние 50 лет. Манифестация будет своеобразным ответом на попытки прозападных партий спровоцировать майдан за свержение Вучича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме лидера, на акции планирует выступить и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который ранее заявлял, что выступления оппозиции в Белграде инспирированы Западом, чтобы ослабить позиции Сербии в переговорах по судьбе незаконно отторгнутого от страны края Косово.

По словам зампреда СПП Дамира Зобеницы, к митингу в поддержку Вучича должны примкнуть даже жители Славонии, Республики Сербской и Черногории .Желающих так много, что организаторы не могут предоставить достаточно автобусов для всех людей, сказал политик.

Кроме того, в поддержку Вучича выступает и сербы в Косово и Метохии. 27 человек из этого региона отправились в Белград 12 апреля пешим маршем.

Между тем, в СМИ появились сведения об угрозах оппозиционного «Союза за Сербию» препятствовать прибытию в Белград сторонников президента Вучича.

Оппозиционные лидеры пытаются любым способом сорвать акцию СПП. Так, в твиттере появился ряд аккаунтов, где сторонников оппозиции призывают насыпать сахар в бензобаки автобусов, которые должны везти участников митинга), а также воровать ключи транспортных средств, чтобы поддерживающие власть не могли вернуться домой.

Министр внутренних дел Небойша Стефанович заявил, что полиция готова обеспечить порядок на массовом митинге в Белграде.

«Давайте, попробуйте заблокировать путь, и что вы увидите? Каждая блокада будет разрушена, и все увидят, что эта банда является фашистской, а этот фашизм в Сербии не пройдет», – ответил на угрозы оппозиции сам Вучич.

Тем временем, представители оппозиции вновь предприняли попытку помешать реконструкции белградских улиц, заявляя о якобы борьбе за исторический облик столицы. Действия майданщиков наносят серьезный экономический урон, и это «дорого обойдется каждому белградцу», заявил вице-мэр Горан Весич.

Сербские майданщики мешают проведению работ по реконструкции площади в центре Белграда

Вице-мэр Белграда Весич