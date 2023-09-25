Сербская патриотическая оппозиция: Вучича в Косово подставили его кураторы на Западе

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Установлены личности погибшего и взятого албанскими боевиками в плен сербов – все они являются уроженцами северных сербских анклавов Косово.

При этом оппозиционное патриотическое движение «Сербская Акация» полагает, что все произошедшее заранее было согласовано с Западом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В медиа пространстве появляются имена людей, пострадавших с сербской стороны в ходе вчерашних инцидентов со стрельбой в Косово. В частности, одним из убитых боевиками так называемой «косовской полиции» стал уроженец анклава Звечан, 31-летний Стефан Неделькович.

покойный Стефан Неделькович погиб, осеняя себя крестным знамением

При этом взятый в плен албанскими боевиками серб также опознан – это также уроженец Звечана Владо Толич, художественный руководитель фольклорного ансамбля «Звечан», у которого недавно родился третий ребенок.

раненный Владо Толич

Что характерно, раненному сербу албанские боевики поначалу, судя по перехваченным сербскими спецслужбами и обнародованным переговорам, не хотели оказывать медицинскую помощь. Но впоследствии под давлением мировой общественности отправили в госпиталь Южной Митровицы, где прооперировали. При этом, вопреки сплетням косовских СМИ, среди них не оказалось ни «вагнеров», ни русских, ни даже уроженцев «большой» Сербии.

«По имеющейся на данный момент информации, шестеро раненых террористов находятся на лечении в больнице Нови-Пазара (Сербия). Мы просим Сербию немедленно передать их властям Косово, чтобы они предстали перед судом за свои террористические акты. Также мы просим Сербию выдать каждого члена этой группировки», – заявил так называемый «министр внутренних дел» Косово Джелял Свечля.

При этом патриотическое оппозиционное движение «Сербская Акация» изложило свою версию произошедших событий:

«Понятно, это что речь идёт о провале и трагедии. Мы убеждены, что действие группы вооружённых сербов не случилось «самоинициативно», то есть помимо руководства в Белграде. Анализируя доступную информацию, считаем, что случилось следующее: было принято решение об установке баррикад вооружёнными группами неофициальной «гражданской защиты». Баррикада у Баньской строилась ночью. Однако албанская псевдополиция вскоре дала жестокий ответ, дошло до боестолкновения, было убит один албанский боевик, несколько ранено, но ранено и двое сербов», – говорится в документе.

Патриоты считают, что «судя по тону и причитаниям Вучича», тот «получил от своих иностранных хозяев ложные сигналы одобрения на установление баррикад, что подразумевало бы давление на вышедшего из под контроля Запада («премьер-министра Косово) Альбина Курти.

«Считаем реальным возможность, что Вучича обманули его хозяева. Ибо нереально, чтобы такую вооружённую операцию Вучич начал бы без разрешения своих хозяев. Весь план был задуман и исполнен коряво. Албанцам дан большой импульс для действий, и тем самым сербам на Косове и Метохии нанесён сильный удар», – говорится в обращении «Сербской Акации».