Сербская полиция предотвратила массовое избиение оппозиции сторонниками власти

12.05.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Параллельная голодовка представителей правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Сандры Божич и Александра Мартиновича и представителя прозападного оппозиционного «Союза за Сербию», лидера движения «Двери» Бошко Обрадовича чуть не закончилась массовой потасовкой возле здания сербского парлаента.

Об этом из Белграда сообщает собственный корреспондент «ПолитНавигатора».

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Голодовка Божич и Мартиновича началась в минувшее воскресенье. Своей акцией политики решили привлечь внимание общественности к отсутствию реакции прокуратуры на избиение их коллеги, депутата Ристичевича главой «Дверей» Обрадовичем с десятком спортивного вида молодчиков, после чего в отношении их не было заведено уголовное дело.

Местом головки депутаты решили избрать лестницу перед сербским парламентом – Народной скупщиной.

В свою очередь сам Обрадович в тот же день также решил объявить голодовку, и выбрал для проведения своей акции то же место – парадную лестницу Скупщины, в нескольких метрах от своих идеологических противников.

Целью своей акции Обрадович назвал невозможность проведения дискуссии в парламенте о вопросе территориальной целостности Сербии и Косово и Метохии, о чем высказался его коллега, независимый депутат Миладин Шеварлич.

Каждую сторону к зданию Народной скупщины пришли поддержать их сторонники: слева, у подножия лестницы, со стороны, где обосновался Обрадович, несколько десятков человек аплодировали ему и кричали оскорбления в адрес президента Вучича, справа уже сторонники Вучича поддерживали сидящих на вершине лестницы Мартиновича и Божич.

При этом поначалу перебранка между сторонами не носила угрожающего характера, но постепенно страсти накалялись, начались взаимные угрозы и к месту акции прибыли десять спецмашин со включенными сиренами.

Полицейские встали колонной, разделив противоборствующие стороны. Несколько полос проезжей части были перекрыты.

Участники акции продолжали прибывать. В поддержку Вучича и депутатов его партии пришло несколько тысяч человек, они несли плакаты, флаги Сербии. На главном баннере сторонников руководства Сербии было написано: «Не отдадим государство». Люди скандировали: «Обрадович – фашист!», «Джилас – вор!», «Вучич – Сербия!».

К 20:00 людьми был заполнен даже расположенный напротив парламента Пионерский парк. Многие из тех белградцев, что просто вышли на улицы погулять с семьей и домашними питомцами, присоединились к акции.

На ступени здания Скупщины вышли не только Мартинович и Божич, но и их коллеги по партии. Обрадович также встал перед толпой, но по другую сторону лестницы. Его сторонники периодически разворачивали флаг движения «Двери», но вскоре свернули из-за численного превосходства сторонников партии власти. Несмотря на попытки некоторых активистов оппозиции спровоцировать представителей жандармерии (они кричали оскорбления, прыгали и пытались оттеснить представителей закона), акция закончилась мирно.

Этот митинг протеста в очередной раз показал, как сократилось в стране число сторонников «Союза за Сербию» и его лидеров – Драгана Джиласа, Бошко Обрадовича и других – сторонников Александра Вучича было во много раз больше.

В это же время президент Сербии обратился к своим голодающим коллегам с просьбой прекратить акцию. Пока что на это согласилась только Сандра Божич. Известно, что Мартинович продолжит протест как минимум до завтрашнего дня. Обрадович также решил продолжить голодовку.

«Вчера, когда пресса удалилась, к Обрадовичу подошли [лидеры «Союза за Сербию»] Драган Джилас и Борко Стефанович и после короткого разговора передали ему пакет, и он с этим пакетом вернулся в здание Скупщины, – прокомментировала «упорство» оппозиционера спикер парламента Майя Гойкович. – Мы не знаем, что было в том пакете и что происходило там, кроме того, что заметно, как он хорошо выспался и сейчас, когда вы [журналисты] здесь, он снова появился на публике. Пусть граждане Сербии сами оценят, идет ли речь здесь о настоящей голодовке или о плохой театральной постановке».